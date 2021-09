ProAmpac präsentiert die RecycAll Freshpack Sandwichbox auf der Food-to-Go LUNCH! 2021

Das Team von ProAmpac, ehemals RAP, lädt die Teilnehmer der LUNCH! 2021 zu einem Besuch an Stand D 50 ein, wo das RecycAll Freshpack erstmals der Branche vorgestellt wird. Die RecycAll Freshpack Sandwichbox, eine Frischhalteverpackung mit Sichtfenster, ist eine Marktneuheit, die in Großbritannien und in Europa als plastikfrei gilt.

Die vom 21. bis 23. September stattfindende Veranstaltung LUNCH! 2021 dient als Plattform für die praktische Einführung des ProAmpac RecycAll Freshpack. Akteure der Food-to-Go-Branche erhalten die Möglichkeit, die dreieckige Sandwichbox mit Sichtfenster aus Zellulose zu untersuchen und mehr darüber zu erfahren, wie die Verpackung aus Zellulose den Verbrauchern das Recycling erheblich erleichtert. Darüber hinaus besteht die Gelegenheit, diese innovative Verpackung mit einer positiven Bewertung im Innovationswettbewerb der Messe zu feiern.

ProAmpac hat die vollständig aus Fasern bestehende, wiederverwendbare Sandwichbox in Zusammenarbeit mit der Greencore Group plc. über einen Zeitraum von 18 Monaten entwickelt. ProAmpac, ein führendes Unternehmen im Bereich der flexiblen Verpackungen und der Materialwissenschaft mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, ist für seinen kooperativen Innovationsansatz beim Verpackungsdesign weithin anerkannt. Zu Beginn dieses Jahres expandierte ProAmpac mit der Übernahme von Rapid Action Packaging (RAP) in den Bereich der flexiblen Verpackungen für verzehrfertige und frisch zubereitete Lebensmittel, die im Einzelhandel verkauft werden.

Greencore kündigte am 27. Juli 2021die Einführung der wiederverwendbaren Box an und erklärte, dass die Produkte „aufgrund des präzisen Niveaus an Feuchtigkeitsresistenz“ genau die gleiche Haltbarkeit aufweisen werden wie eine herkömmliche Box. Die Verpackungen werden im Herbst im Einzelhandel in ganz Großbritannien getestet. Laut Greencore soll die „Markteinführung noch in diesem Jahr beginnen“, sofern die Verbrauchertests positiv verlaufen.

„Die Partnerschaft mit einem branchenführenden Unternehmen wie Greencore ist entscheidend, um die neuesten Innovationen im Bereich der nachhaltigen Lebensmittelverpackungen auf den Markt zu bringen“, so Graham Williams, Global Managing Director of Fresh Food Packaging bei ProAmpac.

„Wir möchten die Foodservice-Gemeinschaft einladen, uns auf der LUNCH! zu besuchen, um unsere neuesten Innovationen kennenzulernen und mehr über das breite Leistungsspektrum von ProAmpac zu erfahren“, fuhr Williams fort.

Lunch! hat angekündigt, dass die beliebte „Innovation Challenge“ dieses Jahr erneut stattfindet. Die Teilnehmer sind eingeladen, am ersten Tag der Veranstaltung bis 16 Uhr in der Galerie des Innovationswettbewerbs für ihr Lieblingsprodukt zu stimmen. Die Produkte mit den meisten Stimmen werden am zweiten Tag bewertet.

Um ein Treffen während der Messe zu vereinbaren oder zu erfahren, wie das Fresh-Food-To-Go Team von ProAmpac Ihnen helfen kann, kontaktieren Sie Benn Ely unter Benn.Ely@ProAmpac.com oder besuchen Sie unsere Website.

