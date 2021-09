PROCTER & GAMBLE - Bullen in Bedrängnis

The Procter & Gamble Co. - WKN: 852062 - ISIN: US7427181091 - Kurs: 141,660 $ (NYSE)

Vor wenigen Tagen markierte die Aktie von Procter & Gamble noch ein neues Allzeithoch bei 147,23 USD. Allerdings etablierte sich der Wert nicht über dem Widerstandsbereich zwischen 145,87 und 146,76 USD.

In den letzten Tagen fiel der Aktienkurs zurück. Gestern kam es sogar zum Bruch des Aufwärtstrend seit 04. März 2021 und zum Rückfall unter den EMA 50 bei aktuell 142,30 USD. Der Wert setzte mit einer langen schwarzen Tageskerze auf der Unterstützungszone bei 141,47-141,22 USD auf.

Mittelfristiges Verkaufssignal droht

Die Aktie von Procter & Gamble befindet sich in einer kritischen Situation. Fällt die Aktie jetzt auch noch unter 141,22 USD ab, würde eine weitere Abwärtsbewegung bis zunächst 139,10 und 138,57 USD drohen. Später könnte der Wert sogar in Richtung 128,09 USD abfallen. Eine schnelle Rückkehr über 142,30 USD würde zwar die kritische Situation wieder etwas entspannen, aber ein klares Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 145,87 und 146,76 USD. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre eine Rally in Richtung 177,21 USD möglich.

Fazit: In kritischen Situationen ergeben sich oft die besten CRVs. Dies ist auch in diesem Fall so. Aber die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer ist dabei immer gering, also deutlich unter 50 %. Man muss mit wenigen Gewinnertrades eine größere Anzahl von Trades mit relativ geringen Verlusten ausgleichen.

Zusätzlich lesenswert:

TESLA - Aktie bricht aus

HOME DEPOT - Am Allzeithoch angekommen

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

The Procter & Gamble

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)