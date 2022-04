Procter & Gamble steigert die Dividende das 66. Jahr in Folge

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, NYSE: PG) zahlt am 16. Mai 2022 eine vierteljährliche Dividende von 0,9133 US-Dollar an seine Investoren, wie am Dienstag mitgeteilt wurde (Record day: 22. April 2022). Im Vergleich zum Vorquartal (0,8698 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 5 Prozent.

Damit schüttet der Konzern auf das Gesamtjahr gerechnet 3,6532 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 159,01 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,30 Prozent (Stand: 12. April 2022). Der im Dow-Jones-Index gelistete Konzern steigert die Ausschüttung seit 66 Jahren ununterbrochen. Seit 1890 erhalten die Aktionäre bereits eine Dividende. Dabei unterbrach der Dividendenaristokrat in noch keinem Jahr die Dividendenzahlung.

Das Unternehmen ist 1837 gegründet worden. Zu den Produkten zählen Ariel, Braun, Gillette, Pampers oder auch Oral-B. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 20,95 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 19,75 Mrd. US-Dollar), wie am 19. Januar berichtet wurde. Auf organischer Basis legte der Umsatz ebenfalls um 6 Prozent zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 4,22 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,85 Mrd. US-Dollar). Die Zahlen zum dritten Quartal werden am 20. April veröffentlicht.

Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 2,79 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 382,31 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. April 2022).

Redaktion MyDividends.de