Produktion der US-Industrie legt erneut zu

Washington (Reuters) - Die Industriefirmen in den USA haben im November wieder mehr produziert.

Die Betriebe stellten 0,7 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die Notenbank (Fed) am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit diesem Zuwachs gerechnet, nach einem Anstieg von revidiert 1,4 Prozent im Oktober. Die Produktion insgesamt - also Industrie, Versorger und Bergbauunternehmen zusammen - stieg um 0,5 Prozent und damit etwas geringer als mit 0,7 Prozent erwartet.