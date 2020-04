Produktion in China läuft gut an - EU-Firmen besorgt über Nachfrage

PEKING (dpa-AFX) - Nach dem Stillstand in China durch das Coronavirus ist die Produktion im Land unerwartet gut wieder angelaufen, doch sind europäische Unternehmen besorgt über Lücken in Lieferketten und mangelnde globale Nachfrage. "Das verarbeitende Gewerbe erholt sich ziemlich gut, überraschend gut", sagte der Vorsitzender der EU-Handelskammer in China, Jörg Wuttke, am Montag in Peking.

Die Herausforderung sei jetzt aber, dass sich die Lagerhäuser langsam leerten und es an Ersatzteilen aus anderen Ländern mangeln könnte. "Wir sind sehr besorgt", sagte Wuttke. "Es hängt wirklich von der internationalen Lage für die Lieferketten ab." Die andere Sorge ist nach seiner Darstellung der Einbruch der internationalen Märkte und die ausbleibende Nachfrage für Waren "Made in China".

Problematisch für europäische Unternehmen sind nach seinen Worten auch Chinas Reisebeschränkungen, wonach fast alle Ausländer nicht mehr einreisen dürfen - selbst wenn sie in China wohnhaft sind und entsprechende langfristige Aufenthaltsgenehmigungen haben.

Die EU-Kammer hat deswegen schon an Chinas Außenminister Wang Yi geschrieben, hier für Abhilfe zu sorgen, wie Wuttke berichtete. Die ausländischen Techniker, Experten und Manager seien notwendig, um die Firmen und damit die ganze Wirtschaft wieder richtig in Gang zu bringen und zu halten. "Wir brauchen diese Leute."/lw/DP/he