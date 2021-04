Produktionsanlagen von Takeda in Japan und Irland erhalten Kategorie-Auszeichnungen der Facility Of the Year Awards 2021

Beide Auszeichnungen der International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) unterstreichen die Führungsrolle von Takeda im Bereich der digitalen und innovativen Technologien

Neues solides Arzneimittelverpackungsgebäude mit automatischem Linienabstandssystem in Hikari, Japan, gewinnt die Auszeichnung „Process Intelligence and Innovation“

Leistungsstarke Ende-zu-Ende-Arzneimittelfertigungsstätte in Grange Castle, Irland, wird gewinnt in der Kategorie „Facility Integration“

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) („Takeda“) gab heute bekannt, dass es von der International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) bei den Facility Of the Year Awards (FOYA) für das Jahr 2021 in zwei Kategorien ausgezeichnet wurde. Das neue und solide Arzneimittel-Verpackungsgebäude von Takeda in Hikari, Japan, wurde mit der Kategorie-Auszeichnung „Process Intelligence and Innovation“ für 2021 ausgezeichnet. Zudem wurde die leistungsstarke Ende-zu-Ende-Arzneimittelfertigungsstätte in Grange Castle, Irland, zum Sieger in der Kategorie „Facility Integration“ gewählt.

„Ich fühle mich geehrt, dass Takeda zwei Auszeichnungen für die Produktion und Verpackung von niedermolekularen festen Dosierungsformprodukten erhalten hat“, sagte Thomas Wozniewski, Global Manufacturing & Supply Officer von Takeda. „2018 hat die Plasmaanlage von Los Angeles zwei FOYA-Auszeichnungen erhalten, nun wurden zwei unserer Standorte in Japan und Europa in den Kategorien ‚Process Intelligence and Innovation‘ und ‚Facility Integration‘ ausgezeichnet. Dies veranschaulicht, dass Takeda kontinuierlich in modernste Anlagen investiert, in denen die besten Prozess- und digitalen Standards zur Anwendung kommen. Beide Projekte in Hikari und Grange Castle zeigen zudem, dass noch bedeutsame Technologieverbesserungen für niedermolekulare Modalitäten erzielt werden können, sowohl hinsichtlich der Kosten als auch der zeitlichen Effizienz.“

Die Anlage von Takeda in Hikari befindet sich in der Präfektur Yamaguchi. Als eine der größten Anlagen von Takeda umfasst sie fortschrittliche Produktionssysteme für pharmazeutische Wirkstoffe (APIs für Active Pharmaceutical Ingredients), zur Arzneimittelformulierung, für biologische Produkte und andere und bietet so eine stabile Versorgung mit hochwertigen pharmazeutischen Produkten in der ganzen Welt. Das Projekt am Hikari-Standort ist ein vierstöckiges Gebäude, das ausgelegt ist, um den Verpackungsbetrieb von Arzneimitteln auf einen neuen Industriestandard anzuheben. Die Anlage verfügt über hochgradig automatisierte Ende-zu-Ende-Ausrüstungen, einschließlich „End of Line“-Sammelpacker, automatisierte Transportfahrzeuge (AGVs) und Roboter zur Befüllung des automatisierten Ein- und Auslagerungssystems (ASRS). An dem Standort wurde zudem ein automatisches Linienabstandssystem (ALC für Automatic Line Clearance) mit 360°-Kameras und Lasersensoren entwickelt und eingeführt, das auf künstliche Intelligenz (KI) setzt, um die Effizienz im Verpackungsprozess von Arzneimitteln deutlich zu steigern. Die Anlage von Takeda in Hikari steht beispielhaft dafür, wie die neue Anwendung von kommerziell verfügbaren und zugeschnittenen Prozessherstellungsinstrumenten zu besseren Ergebnissen und einem fortgeschrittenen Prozessverständnis führt.

Der Standort in Grange Castle in Irland befindet sich im Großraum Dublins und umfasst drei Herstellungsanlagen. Die Fertigungsstätte, die nun von der ISPE ausgezeichnet wurde, ist eine unabhängige, bahnbrechende Herstellungsanlage mit hohem Containment-Level, die auf die Herstellung von Takeda's Behandlung für multiple Myelome ausgelegt ist. Der Einsatz optimaler Entwurfspraktiken und eine ausgezeichnete konzeptionelle Planung haben zur herausragenden Integration von Anlage und Prozess geführt. Das innovative Design integriert als eine „All-in-one“-Einrichtung den gesamten Ende-zu-Ende-Produktionsprozess von den pharmazeutischen Wirkstoffen bis hin zum Arzneimittelprodukt und der Verpackung - alles unter einem Dach. Dieser Aspekt vereinfacht deutlich die Lieferkette für die globalen Onkologieprodukte von Takeda und sichert so eine ungehinderte Verfügbarkeit für Patienten weltweit.

„Die Design-Teams haben die besten digitalen Technologien implementiert, um sicherzustellen, dass die Anlagen die jüngsten Entwicklungen der papierlosen Automatisierung, Robotik und Augmented Reality verwenden. Dieser strategische Einsatz von digitalen und automatisierten Systemen hat zu einer hochmodernen Anlagenauslegung geführt, die Takeda zum Vorreiter in unserer Branche macht“, fügte Gunter Baumgartner hinzu, Head of Global Engineering bei Takeda.

Eine offizielle Zeremonie aller Gewinner-Projekte und Auszeichnungen ist im November bei der diesjährigen Veranstaltung ISPE Annual Meeting & Expo in Boston, MA, geplant.

Über das Programm der ISPE Facility of the Year Awards

Die Facility of the Year Awards (FOYA) wurden 2004 gegründet und zeichnen moderne Projekte aus, die neue, innovative Technologien einsetzen, welche die Qualität von Produkten verbessern, die Herstellungskosten von hochwertigen Medikamenten senken und Fortschritte bei der Projektabwicklung an den Tag legen. Das FOYA-Programm bietet eine Plattform für die Arzneimittel-Wissenschaft und -Herstellungsindustrie, um ihre Errungenschaften im Bereich der Auslegung, der Konstruktion und des Betriebs von Anlagen zu präsentieren, während Fortschritte in der Entwicklung neuer Anwendungen der Technologie und bahnbrechende Ansätze geteilt werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://ispe.org/facility-year-awards.

