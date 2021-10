Produktionsstopps drücken Marke VW in die Verlustzone

Hamburg (Reuters) - Der Chipmangel hat bei der Marke VW für tiefrote Zahlen gesorgt.

Die größte Volumentochter des Wolfsburger Autokonzerns, die für rund ein Drittel des Umsatzes steht, wies für das dritte Quartal einen operativen Verlust von 184 Millionen Euro aus. Als Grund nannte ein Sprecher am Donnerstag wiederholte Produktionsunterbrechungen durch die Versorgungsengpässe bei Halbleitern. VW hatte die Bänder in den vergangenen Monaten mehrmals anhalten und Mitarbeiter nach Hause schicken müssen. Der Barmittelzufluss fiel niedriger aus, weil in Gemeinschaftswerken wie dem im slowakischen Bratislava unfertige Fahrzeuge auf Halde produziert wurden.

Für das laufende Schlussquartal rechnet VW wieder mit einem deutlich positiven Ergebnis, weil sich die Halbleiterkrise entspannt. Allerdings dürften die Produktionsrückstände nicht ganz aufgeholt werden können. Den Ausblick für die operative Rendite im Gesamtjahr senkte das Unternehmen daher auf bis zu drei Prozent. Im September war VW für 2021 noch von einer Marge von drei bis vier Prozent ausgegangen. Die für 2023 in Aussicht gestellte Marge von sechs Prozent bekräftigte Marken-Finanzchef Alexander Seitz.