Prognose - Biden gewinnt auch Vorwahlen in Arizona

Berlin (Reuters) - Bei den Vorwahlen der US-Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur kann Joe Biden seinen Vorsprung weiter ausbauen.

Nach Angaben einer Prognose des US-Nachrichtensenders MSNBC liegt der Ex-Vizepräsident vor seinem Konkurrenten Bernie Sanders. Umfragen in diesem Monat ergaben, dass er Biden um etwa 20 Prozentpunkte hinter sich lässt. In Arizona sind insgesamt 67 Delegiertenstimmen zu vergeben.

Biden hatte in der Nacht zum Mittwoch schon die wichtigen Vorwahlen in Florida und Illinois für sich entscheiden können: In Florida hatte er nach Auszählung von 93 Prozent der Bezirke alle Wahlkreise im Staat gewonnen. Biden sicherte sich damit mindestens 72 der 219 Delegiertenstimmen. Sanders konnte 23 Delegierte für sich verzeichnen. Sanders' Lob für Kubas Bildungsprogramme unter dem kommunistischen ehemaligen Führer des Landes, Fidel Castro, stieß in dem Staat mit einer beträchtlichen kubanisch-amerikanischen Bevölkerung auf weit verbreitete Kritik.

In Illinois führt nach der Auszählung von 41 Prozent der Bezirke Biden vor Sanders mit mehr als 20 Prozentpunkten. Damit entfielen von den 155 Delegierten 34 auf Biden, auf Sanders 16. 2016 verlor Sanders die Vorwahlen in Illinois gegen Hillary Clinton, die spätere Kandidatin der Partei, um zwei Prozentpunkte.