Prognosen: Biden gewinnt weitere Vorwahlen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat erwartungsgemäß weitere Vorwahlen gewonnen. Prognosen der Sender NBC und ABC zufolge siegte der 77-Jährige am Dienstag bei den Abstimmungen in den US-Bundesstaaten Georgia und West Virginia. Biden hat sich bereits bei der vorherigen Serie an Vorwahlen vergangene Woche die Stimmen für die Kandidatur der US-Demokraten gesichert. Damit gilt es als sicher, dass er gegen Amtsinhaber Donald Trump antreten wird. Der Republikaner bewirbt sich für eine zweite Amtszeit. Gewählt werden soll am 3. November.

Die Corona-Pandemie hatte den Ablauf der Vorwahlen durcheinandergewirbelt. In Georgia verlief die Abstimmung aus anderen Gründen chaotisch: Die Bürgermeisterin der Hauptstadt Atlanta, Keisha Lance Bottoms, berichtete auf Twitter von Verzögerungen bei der Abstimmung wegen technischer Probleme. "Lasst uns alle arbeiten, hoffen und beten, dass dies nicht eine Vorschau auf November ist", schrieb sie./lkl/DP/he