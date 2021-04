PROGRESSIVE - Es fehlt nur mehr ein kleines Stück

Progressive Corp. - WKN: 865496 - ISIN: US7433151039 - Kurs: 100,790 $ (NYSE)

Progressive ist ein Versicherungskonzern in den USA, der zu den größten Anbietern von Sachversicherungen zählt. Dabei liegt der Fokus auf Fahrzeug- und Gebäuderversicherungen. Gegründet wurde das Unternehmen bereits im Jahr 1937. Seit dem Jahr 1971 ist Progressive an der NYSE gelistet. Die Aktie ist Mitglied im S&P 500.

Heute legte Progressive die Zahlen des abgelaufenen ersten Quartals 2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,51 USD und toppte damit den Analystenkonsens von 1,72 USD deutlich. Im Vergleich zum Vorjahr stellte dies einen Anstieg von 115 % dar. Dennoch erwarten Analysten auf Jahressicht einen Gewinnrückgang auf rund 6 USD je Aktie. Wie bei Versicherungskonzernen üblich, zahlt auch Progressive eine üppige Dividende von 4,90 USD, was einer Rendite von knapp 4,9 % entspricht.

Aus charttechnischer Sicht bietet sich derzeit ein interessantes Bild für Trader, die gerne prozyklisch handeln. Denn der Wert erreicht mit dem heutigen Kurssprung eine Trendkanalbegrenzung und nähert sich dem Allzeithoch bei 102,04 USD an. Gelingt es den Bullen, mit oder ohne vorgeschaltete Konsolidierung, auch diese Hürden hinter sich zu lassen, wäre ein starkes mittelfristiges Kaufsignal aktiviert, welches Kurspotenzial in Richtung 115 USD aufzeigt.

Unterstützt ist die Aktie in Form eines kleinen Ausbruchslevels bei 97,29 USD. Absicherungen bieten sich Stand jetzt unter dem Tief bei 94,20 USD an. Sollte die Aktie in den kommenden Tagen seitwärts konsolidieren, würden sich wiederum ganz andere Angriffspunkte und engere Absicherungsmöglichkeiten ergeben.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 42,66 44,64 49,04 Ergebnis je Aktie in USD 9,66 6,00 5,90 KGV 10 17 17 Dividende je Aktie in USD 4,90 4,90 4,90 Dividendenrendite 4,86 % 4,86 % 4,86 % *e = erwartet

Progressive-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)