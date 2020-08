Progressive gibt vierteljährliche Dividende bekannt

Der amerikanische Versicherer Progressive Corporation (ISIN: US7433151039, NYSE: PGR) wird eine uveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 15. Oktober 2020 (Record date: 7. Oktober 2020).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,40 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 90,73 US-Dollar (Stand: 7. August 2020) und unter Zugrundelegung der aktuellen Auszahlungsweise 0,44 Prozent. Die Progressive Corporation ist ein Anbieter von Sachversicherungen mit Fokus auf Fahrzeug- und Gebäudeversicherungen. Das Unternehmen ist 1937 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Mayfield Village, Ohio. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 10,14 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 9,13 Mrd. US-Dollar) bei einem Nettogewinn von 1,79 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 0,98 Mrd. US-Dollar), wie am 15. Juli berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 25,33 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 53,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 7. August 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de