Progressive meldet Dividende

Der amerikanische Versicherer Progressive Corporation (ISIN: US7433151039, NYSE: PGR) wird eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,10 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 14. April 2022 (Ex-Dividenden Tag: 6. April 2022).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,40 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 107,19 US-Dollar (Stand: 4. März 2022) und unter Zugrundelegung der aktuellen Auszahlungsweise 0,37 Prozent. Die Progressive Corporation ist ein Anbieter von Sachversicherungen mit Fokus auf Fahrzeug- und Gebäudeversicherungen. Das Unternehmen ist 1937 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Mayfield Village, Ohio. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 betrug der Nettogewinn von 962,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,68 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Januar berichtet wurde. Im Gesamtjahr 2021 lag der Nettogewinn bei 3,35 Mrd. US-Dollar nach 5,70 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 4,42 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 62,69 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. März 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de