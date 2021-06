Die jüngste Investition wird die Innovation und Marktexpansion von project44 in China und weltweit vorantreiben



Nach drei erfolgreich Unternehmensakquisitionen ist project44 gut aufgestellt, um seine Führungsposition auszubauen und auf die massive Nachfrage nach Lösungen für Transporttransparenz und -analyse zu reagieren



Die Finanzierung ist der jüngste Meilenstein in einem Jahr mit überproportionalen Wachstum, Netzwerkausbau und Innovation



project44, der führende Anbieter für Transport Visibilitätslösungen, gab heute den Abschluss seiner Serie-E-Investition in Höhe von 202 Millionen US-Dollar bekannt, die gemeinsam von verschiedenen Fonds unter der Leitung von Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) und Emergence Capital getätigt wurde . Das Unternehmen hat jetzt eine Bewertung von 1,2 Milliarden US-Dollar. Bis heute hat project44 442,5 Millionen US-Dollar eingesammelt, um die Transparenz innerhalb der Lieferkette zu verbessern. Goldman Sachs hat in der Vergangenheit die globale Expansion von Technologieunternehmen in der Wachstumsphase unterstützt und diese durch mehrere Wachstumsphasen begleitet. Diese Finanzierung wird das Wachstum des multimodalen Speditionsnetzwerk des Unternehmens beschleunigen, einen bedeutenden Vorstoß in die asiatischen Märkte ermöglichen, die Fähigkeiten in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Data Science ausbauen, neue Produktinnovationen ermöglichen und die globale Vertriebs- und Marketingreichweite stärken.

"Wir sind dankbar für das Vertrauen, das Goldman Sachs und unsere bestehenden Investoren in unser Team gesetzt haben, während wir beständig an der Lösung einiger der kritischsten Herausforderungen von Lieferketten auf der ganzen Welt arbeiten", sagte Jett McCandless, CEO und Gründer von project44. "project44 hilft Unternehmen bei der Bewältigung einiger der komplexesten Supply-Chain-Herausforderungen, denen die Welt heute gegenübersteht. Goldman Sachs ist nicht nur ein Top-Investor, sondern verfügt auch über das Netzwerk und die Ressourcen, um project44 bei der Umsetzung unseres strategischen Ziels einer schnellen Expansion in China und anderen asiatischen Märkten zu unterstützen. Diese Investition wird es uns ermöglichen, weiterhin die besten Talente einzustellen, unsere globale Expansion zu beschleunigen und unsere Produkte zu verbessern, um unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

"Wir stehen voll und ganz hinter der Vision, die Jett und sein Team entwickelt haben, um p44 als klaren Weltmarktführer für Supply Chain Visibility aufzubauen", sagte Will Chen, Managing Director, Goldman Sachs Asset Management. "Durch kontinuierliche Innovation und den Ausbau seines globalen Netzwerk adressiert project44 kritische Probleme und bringt seinen Kunden und Partnern, die zu den anspruchsvollsten Verladern und Logistikdienstleistern der Welt gehören, einen immer größeren Nutzen."

Die aktuellen Investoren des Unternehmens, darunter Insight Partners, Sapphire, 8VC, Chicago Ventures und Sozo, haben ihre Investitionen in das Unternehmen erhöht, nachdem sie sich an früheren Finanzierungsrunden beteiligt hatten.

Neueste Investition in die Transparenz von Lieferketten

Die Investition unterstreicht das rasante Wachstum und die erhöhte Nachfrage für Visibilität. Anspruchsvolle Late-Stage-Wachstumsinvestoren haben den Markt für Supply Chain Visibility aktiv studiert. project44 wird als Marktführer identifiziert, der in der Lage ist, andere Top-Unternehmen in den jeweiligen Kategorien anzuziehen und auch akquiriert. Die Investition unterstreicht ebenso das Vertrauen des Marktes in die Visibilitätslösungen von project44, die ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems der Supply-Chain-Digitalisierung für führende Verlader, Spediteure, 3PL, Frachtführer und Technologieplattformanbieter geworden sind.

Um die wachsende Kundennachfrage zu befriedigen, hat project44 vor kurzem seine Echtzeit-Sendungsverfolgung in China angekündigt - und bietet seinen Kunden damit die gleiche Transporttransparenz, die es in Nordamerika und Europa bietet. Diese jüngste Finanzierungsrunde wird project44 weiter positionieren, um eine umfassende Echtzeit-Abdeckung in ganz Asien zu liefern. Dies ist eine kritische Region für multimodale und globale Lieferketten, um weiter in die Lieferketten hineinzusehen und deutlich mehr Vorlaufzeit zu gewährleisten, um Störungen bis hin zu den Lagerbeständen zu managen oder Entscheidungen zu treffen, um die rechtzeitige Lieferung kritischer Kundenaufträge zu gewährleisten.

Ein rekordverdächtiges Jahr des Wachstums

Im letzten Jahr hat project44 Kunden geholfen, unerbittliche Volatilität, Engpässe und Logistikausfälle zu entschärfen - einschließlich des Suezkanal-Zwischenfalls -, bei dem sich Kunden auf project44 verließen, um Echtzeit-Transparenz für kritische Ereignisse und nachgelagerte Lieferkettenunterbrechungen zu erhalten. project44 ist ein führender Anbieter von Echtzeit-Transporttransparenz mit über 550 Unternehmenskunden, darunter Amazon, P&G, Starbucks, Unilever, Nestle, Cargill, Lenovo und The Bosch Group. Das Jahr 2021 erweist sich für project44 als ein massiv erfolgreiches Jahr mit vielen erreichten Meilensteinen:

Mit der Kombination von Ocean Insights und ClearMetal deckt project44s Sichtbarkeit und vorausschauende Analytik mehr als 55 Reedereien, 700 Seehäfen und mehr als 5.000 Schiffe ab. Das Unternehmen verarbeitet über fünf Millionen Fahrplanänderungen pro Tag und bietet gleichzeitig maschinelles Lernen, ETAs und Analysen bis hinunter zur Auftragsebene.

Starke Kundenvalidierung für project44-Lösungen

Lenovo: "Der Aufbau einer besser vorhersehbaren globalen Lieferkette zur Erhöhung der Liefertreue und Kundenzufriedenheit ist der Schlüssel zu Lenovos Geschäftsstrategie. Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, wann Materialien von unseren Lieferanten in unseren Fabriken auf der ganzen Welt ankommen. Die Expansion von project44 in den asiatisch-pazifischen Raum wird uns weitere End-to-End-Transparenz in unserer globalen Lieferkette geben, damit wir unsere Versprechen gegenüber unseren Kunden einhalten können."

- Renée Ure, Chief Operating Officer, Lenovo Infrastructure Solutions Group

Electrolux: "Wir wollten die Echtzeitnachverfolgung für unsere betriebliche Effizienz nutzen und wir wollten die Vorhersagbarkeit erhöhen. Als wir anfingen, über Lösungen wie project44 nachzudenken, haben wir die Echtzeit-Transparenz auf unsere Werksverteilung angewendet. Groupage war unser Hauptaugenmerk."

- Giuseppe De Vincenzi, IT-Manager für europäische Transportanwendungen bei Electrolux

Unilever: "Wir transformieren unser technologisches Rückgrat, um eine äußerst agile, reaktionsschnelle und durchgängig vernetzte Lieferkette zu schaffen. Diese Innovation ist ein Teil dieses Puzzles. Sie (der Control Tower) gibt uns Echtzeit-Transparenz über jeden Schritt im Prozess, so dass wir besser planen und schneller reagieren können und, was wichtig ist, Probleme vorhersehen und proaktiv angehen können."

- Michelle Grose, Leiterin Logistik und Fulfilment bei Unilever

Um mehr über die Technologie zu erfahren, die project44 als Branchenführer im Bereich der Supply-Chain-Transparenz etabliert hat, und um Details darüber zu erfahren, wie diese jüngste Finanzierungsrunde genutzt wird, um eine bahnbrechende Transporttransparenz zu schaffen, besuchen Sie http://project44.com.

Über project44

project44 ist die weltweit führende Plattform für Verlader und Logistikdienstleister. project44 verbindet, automatisiert und bietet Transparenz in den wichtigsten Transportprozessen, um Erkenntnisse zu beschleunigen und die Zeit zu verkürzen, die benötigt wird, um diese Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen. Durch den Einsatz der cloudbasierten Plattform von project44 können Unternehmen ihre betriebliche Effizienz steigern, Kosten reduzieren, die Versandleistung verbessern und ihren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis wie bei Amazon bieten. Verbunden mit Tausenden von Spediteuren weltweit und mit umfassender Abdeckung für alle ELD- und Telematik-Geräte auf dem Markt, unterstützt project44 alle Transportarten und Versandtypen, einschließlich Luft, Paket, Final-Mile, Less-than-Truckload, Volume Less-than-Truckload, Sammelgut, LKW-Ladung, Bahn, Intermodal und Ozean. Im Jahr 2021 wurde project44 im Magic Quadrant von Gartner als Leader unter den Real-Time Transportation Visibility Providern eingestuft. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.project44.com.

