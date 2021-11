Prokarium beruft Livija Deban zur Chief Scientific Officer, um die Pipeline der Krebsimmuntherapie weiter auszubauen

Prokarium, ein Biopharma-Unternehmen, das auf dem Gebiet der mikrobiellen Immuntherapie Pionierarbeit leistet, gab heute die Ernennung von Livija Deban, PhD, zur Chief Scientific Officer bekannt.

„Seit ihrem Beginn bei Prokarium ist Livija entscheidend an der strategischen und betrieblichen Entwicklung des Immunonkologie-Portfolios des Unternehmens beteiligt, zu dem unsere Salmonella-Plattform zählt”, sagte Kristen Albright, PharmD, Chief Executive Officer von Prokarium. „Ich freue mich darauf, eng mit ihr und dem Team zusammenzuarbeiten, um Prokarium als anerkannten führenden Anbieter im Bereich der mikrobiellen Immuntherapie zu etablieren.”

„Bei Prokarium setzen wir bahnbrechende Wissenschaft an der Schnittstelle zwischen Immunologie und synthetischer Biologie ein, um innovative Therapien für die Behandlung solider Tumore zu entwickeln”, sagte Dr. Deban. „Unser Ansatz baut auf der langen Geschichte der mikrobiellen Immuntherapie auf und umfasst das Versprechen, Lösungen für viele klinische Bedürfnisse zu bieten, denen mit der gegenwärtigen Krebstherapeutik nicht nachgekommen werden kann. Ich fühle mich geehrt, zur CSO berufen zu werden, und ich freue mich, mit dem Führungsteam und dem Vorstand zusammenzuarbeiten, um unsere Pipeline zu beschleunigen.”

Dr. Deban war zuvor als Vice President of Research von Prokarium tätig. Vor ihrem Beginn bei Prokarium leitete sie die Immunonkologieforschung und -entwicklung bei Oxford BioTherapeutics mit einem Fokus auf der Target-Entdeckung und der Entwicklung von Antikörpern für die Krebsbehandlung. Davor betrieb Dr. Deban postdoktorale wissenschaftliche Forschung für die Cancer Research UK und das King’s College London. Sie hält einen Master in medizinischer Biotechnologie von der Universität Bologna sowie einen Doktor in grundlegender und angewandter Immunologie von der Universität Vita-Salute San Raffaele in Italien.

Über Prokarium

Prokarium ist ein Biopharma-Unternehmen, das auf dem Gebiet der mikrobiellen Immuntherapie Pionierarbeit leistet. Unsere Pipeline ist dafür konzipiert, die nächste Stufe der Immunonkologie zu erreichen, und baut auf den jüngsten Fortschritten in der Krebsimmunologie auf. Das Hauptprogramm von Prokarium konzentriert sich auf einen Wandel des Behandlungsparadigmas bei Blasenkrebs durch die Orchestrierung immungesteuerter, lang anhaltender Antitumorwirkungen. Prokarium hat seinen Sitz in London, Großbritannien. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.prokarium.com.

