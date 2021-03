Prokurdische Politiker und Menschenrechtler in Türkei festgenommen

Istanbul (Reuters) - Die türkische Polizei hat staatlichen Medien zufolge nach der Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen die HDP drei ranghohe Vertreter der prokurdischen Partei festgenommen.

Die HDP-Politiker seien gemeinsam mit sieben weiteren Menschen im Rahmen eines Einsatzes gegen kurdische Extremisten in Gewahrsam genommen worden, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Die türkische Menschenrechtsorganisation IHD teilte zudem mit, ihr Vorsitzender Öztürk Türkdoğan sei am Morgen bei einer Polizeirazzia Zuhause festgenommen worden. Anwälte seien dabei, Informationen über die Hintergründe herauszufinden.

Ein türkischer Generalstaatsanwalt hatte am Mittwoch beim Verfassungsgericht einen Antrag auf Verbot der drittgrößten Parlamentspartei gestellt. In der Anklageschrift, die Reuters einsehen konnte, erklärt die Staatsanwaltschaft, die HDP sei nichts anderes als die bereits verbotene Kurdische Arbeiterpartei PKK. Die HDP spiele eine aktive Rolle bei der Rekrutierung von Mitgliedern für die auch von den USA und der EU als Terrororganisation eingestufte PKK. Die HDP hegt nach eigenen Angaben keinerlei Verbindungen zu Extremisten. Sie wirft der regierenden AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan vor, über die Gerichte Einfluss auf die Politik zu nehmen. Den Verbotsantrag bezeichnete sie als "politischen Putsch".