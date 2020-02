PROMAX-Depotwert mit überragenden Zahlen

Bristol-Myers Squibb Co. übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD die Analystenschätzungen von 0,94 USD. Der Umsatz liegt mit 7,9 Mrd. USD über den Erwartungen von 6,19 Mrd. USD

Die Aktie von Bristol-Myers Squibb startete im Oktober 2008 nach einem Tief bei 16,10 USD zu einer langfristigen Rally. Diese führte die Aktie bis Juli 2016 auf ein Hoch bei 77,12 USD und damit nahe an das Allzeithoch bei 78,92 USD aus dem Oktober 1999.

Anschließend konsolidierte die Aktie in einem bullischen Keil und fiel dabei auf das log. 38,2 % Retracement der 42,39 USD zurück. Im Juli 2019 drehte der Wert auf dieser Unterstützung nach oben. Anfang Dezember durchbrach er die Keiloberkante. Nach einem Hoch bei 68,34 USD kam es zu einem Pullback an die Keiloberkante. In dieser Woche wird der Wert bereits wieder gekauft. Die Keiloberkante liegt aktuell bei ca. 62,19 USD.

Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 65,59 USD wird die Aktie vorbörslich bei 67,53 USD, also rund 3 % höher gehandelt.

Geht die Rally weiter?

Das Chartbild der Aktie von Bristol-Myers Squibb macht auf Sicht von einigen Wochen einen sehr bullischen Eindruck. In den nächsten Wochen könnte es zu einem Test des Widerstandsbereichs bei 77,12-78,92 USD kommen. Gelingt ein Ausbruch, dann wäre sogar langfristige Potenzial in Richtung 100 USD vorhanden. Sollte es allerdings zu einem Rückfall in den Keil, also auf Wochenschlusskursbasis unter 62,19 USD kommen, dann müsste das Chartbild neu bewertet werden.

