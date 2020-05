Prometric® verstärkt Aktivitäten im IT-Assessment-Bereich und schließt sich ITCC an

Partnerschaft zur Förderung von Innovation und Fähigkeiten im IT-Bereich

Prometric freut sich, seine erneute Mitgliedschaft im IT Certification Council (ITCC) bekanntzugeben. Dem ITCC gehören einige der größten Namen der IT-Zertifizierungsbranche an; die Organisation befasst sich miz der Förderung von IT-Zertifizierungen, der verstärkten professionellen Zertifizierung und der Anerkennung des Bedarfs an qualifizierten Arbeitskräften zur Unterstützung des weltweiten Technologiebedarfs.

Sean Burke, Chief Client Officer von Prometric, äußerte sich wie folgt zu dieser Partnerschaft: „Als Gründungsmitglied ist Prometric stolz darauf, wieder ein Mitglied des ITCC zu sein. Die kombinierte Erfahrung von IT-Führungskräften, die Förderung des Wertes von IT-Zertifizierungen und die Mission, sicherzustellen, dass durch harte Arbeit verdiente Zertifikate geschützt werden, passt gut zu der Vision unserer Organisation, tiefer in den Bereich der IT-Zertifizierung vorzudringen.“

Prometric's Wiederaufstieg in der IT-Branche, verbunden mit dem Gewinn neuer Kunden, unterstreicht eine positive Dynamik für die Förderung von Innovation und die Stärkung von Kapazitäten für IT-Zertifizierungsprüfungen. Angesichts der Tatsache, dass Prometric über die größte Anzahl professioneller globaler Testzentren auf dem Markt sowie über die branchenweit besten Remote-Assessment- und Content-Security-Lösungen verfügt, werden IT-Kunden nun im Bereich Test Assessments mehr Optionen zur Auswahl haben, die sowohl für das heutige Umfeld und die heutigen Herausforderungen als auch für die Zukunft geeignet sind.

„Wir freuen uns, Prometric wieder in der ITCC-Gemeinschaft willkommen zu heißen“, sagt Kristin Wall Gibson, Vorsitzende des ITCC. „Prometric bringt eine einzigartige Perspektive in unsere Gruppe, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen und allen unseren Mitgliedern im kommenden Jahr.“

Über Prometric

Prometric, ein weltweit führender Anbieter von Prüfungsentwicklungs-, Prüfungsbereitstellungs- und Kandidaten-Services, unterstützt Prüfstellen weltweit, ihre Zertifizierungsprogramme durch Lösungen für die Prüfungsentwicklung und -bereitstellung voranzubringen, die Standards im Hinblick auf Qualität und Service-Exzellenz setzen. Prometric vertritt ein umfassendes und zuverlässiges Konzept bei der Beratung, Entwicklung, Verwaltung und Bereitstellung von Programmen in einer integrierten, technologiefähigen Umgebung über das weltweit sicherste Prüfungsnetzwerk mit 14.000 Standorten in mehr als 180 Ländern und in Form von bequemen Online-Assessment-Angeboten. Weitere Informationen finden Sie unter www.prometric.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter unter @PrometricGlobal und auf www.linkedin.com/company/prometric/.

Über den IT Certification Council (ITCC)

Der IT Certification Council (ITCC) ist eine Mitgliederorganisation, die sich aus führenden Vertretern der IT-Branche zusammensetzt, die den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften zur Unterstützung der weltweitentechnologischen Herausforderungen anerkennen. Der ITCC setzt sich für die Förderung und den Ausbau von IT-Zertifizierungen ein, indem er branchenweite Best Practices einführt, den Wert der Zertifizierung bewirbt, die Prüfungssicherheit erhöht und Antworten auf weitere Fragen in Verbindung mit der Zertifizierung gibt. Weitere Informationen über den IT Certification Council finden Sie auf www.itcertcouncil.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200519005979/de/

Tom Warren

Prometric

443.455.8652

tom.warren@prometric.com