ProSiebenSat.1 Media schüttet mehr Dividende aus

Die ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 0,80 Euro je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Börsenkurs von 12,25 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,53 Prozent. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre eine Dividende in Höhe von 0,49 Euro.

Die Hauptversammlung der im MDAX gelisteten Firma soll am 5. Mai 2022 stattfinden. Seit dem Geschäftsjahr 2018 erfolgt eine Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung an die Aktionäre von circa 50 Prozent des adjusted net income (bereinigter Konzernüberschuss) als Dividende vorsieht.

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2021 um 11 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro, wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. ProSiebenSat.1 schloss 2021 mit einem adjusted EBITDA von 840 Mio. Euro und damit 19 Prozent über dem Vorjahresniveau (706 Mio. Euro) ab. Im Gesamtjahr belief sich das adjusted net income (bereinigter Konzernüberschuss) auf 362 Mio. Euro (Vorjahr: 221 Mio. Euro).

ProSiebenSat.1 mit Sitz in Unterföhring bei München strebt im Gesamtjahr 2022 einen Umsatz von rund 4,6 Mrd. Euro mit einer Varianz von plus/minus 100 Mio. Euro an. Das adjusted net income soll auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 362 Mio. Euro liegen.

Redaktion MyDividends.de