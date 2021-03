ProSiebenSat.1 – mit E-Commerce- und Datingplattform zurück auf Wachstumskurs!

Fünf Jahre lang gab es für die ProSiebenSat.1-Aktie nur eine Richtung – abwärts. Zeitweise verlor der MDAX®-Wert über 80 Prozent. Nun deutet sich ein Trendwechsel an. Maßgeblich verknüpft wird diese Entwicklung mit Vorstandschef Rainer Beaujean. Seit einem Jahr führt er das Münchener Unternehmen. Unter seiner Ägide kam der Medienkonzern relativ gut durch die Corona-Krise. Zwar brach das Ergebnis 2020 ein, aber der Umsatz schrumpfte nur marginal. „Wir sind stark diversifiziert, darum sind wir besser durch die Krise gekommen als viele Wettbewerber“, erklärte Beaujean bei der Vorlage der Zahlen. Aufgrund eines starken vierten Quartals 2020 zeigt sich Beaujean für 2021 optimistisch und erwartet moderat steigende Gewinne und Umsätze.

So ist der Konzern nicht nur ein TV-Sender, der von Werbeeinnahmen abhängig ist. Bei der Produktionsfirma Red Arrow Studios werden sowohl für die eigene, aber auch andere Senderfamilien Filme und Serien produziert und über die Mehrheitsbeteiligung an Nucom profitiert ProSiebenSat.1 (P7S1) vom E-Commerce-Boom. Im vergangenen Jahr wurde die Beteiligung an Windstar Medical bereits zu einem guten Preis verkauft. Beaujean hat bereits erklärt, sich von weiteren Beteiligungen trennen zu wollen, was Millionen in die Kasse spülen könnte. So wird beispielsweise über den Verkauf von Flaconi spekuliert. Zudem schürt der für 2022 geplante Börsengang der ParshipMeet Group Fantasie. Die Münchener halten 55 Prozent an der Gruppe. ParshipMeet Group verbuchte 2020 ein kräftiges Wachstum und bügelte Schwächen in anderen Konzernbereichen zu einem gewissen Grad aus. Daher soll die Datingplattform auch nach einem Börsengang zum Kernbereich bei P7S1 zählen. Beaujean plant also auch langfristig die Mehrheit an der ParshipMeet Group zu halten. Kein Wunder, dass immer wieder über eine Übernahme spekuliert wird. Kürzlich war es der Bertelsmann-Konzern. Im vergangenen Jahr galt die italienische Mediaset als Kandidat.

Im Aktienkurs steckt bereits viel Fantasie. Nun muss Beaujean zeigen, dass Investoren mit der P7S1 den richtigen Kanal gewählt haben. Für 2021 peilt der Konzern einen leichten Umsatzanstieg und einen Anstieg beim operativen Ergebnis an. Hiobsbotschaften könnten die Aktie jedoch schnell wieder unter Druck setzen.

Chart: ProSiebenSat.1

Widerstandsmarken: 17,90/18,40 EUR

Unterstützungsmarke: 16,30/17,25 EUR

Die Aktie von ProSiebenSat.1 bildet einen mittelfristigen Aufwärtstrend und bildete Mitte März im Bereich von EUR 18,40 zunächst ein Top. Seither ist die Aktie auf Konsolidierungskurs und sank dabei unter die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. Bei rund EUR 17,25 findet der MDAX®-Wert aktuell eine Unterstützung. Taucht die Aktie unter diese Marke, ist eine Fortsetzung der kurzfristigen Abwärtsbewegung bis EUR 16,30 möglich. Dort findet das Papier allerdings eine starke Unterstützung. Defensiv gewählte Discount-Warrants wie in der untenstehenden Tabelle sowie das Top-Zertifikat bergen auch im Falle einer gewissen Konsolidierung interessante Anlagemöglichkeiten.

ProSiebenSat.1 in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 06.07.2020 – 31.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

ProSiebenSat.1 in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2015 – 31.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Top Zertifikat auf die Aktie von ProSiebenSat.1 für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Basispreis Höchstbetrag in EUR Finaler Beobachtungstag ProSiebenSat.1 HVB5BD* 1.020,00 75%** 1.292,00 22.04.2024

* Zeichnungsfrist bis 22.04.2021 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** x Referenzpreis am Anfänglichen Bewertungstag Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.03.2021; 11:55 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Discount-Optionsscheine auf die Aktie von ProSiebenSat.1 für Spekulationen, dass die Aktie steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Cap (Obere Kursgrenze) in EUR

Finaler Bewertungstag ProSiebenSat.1 HR4HGT 0,38* 15,25 15,75 15.09.2021 ProSiebenSat.1 HR4HH3 0,37* 15,00 15,50 15.12.2021

*Maximaler Rückzahlungsbetrag: 0,50 EUR. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.03.2021; 11:52 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf die Aktie von ProSiebenSat.1 für Spekulationen, dass die Aktie fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR

Cap (untere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag ProSiebenSat.1 HR5EHY 0,35* 17,50 17,00 15.09.2021 ProSiebenSat.1 HR5EJ2 0,36* 17,75 17,25 15.12.2021

*Maximaler Rückzahlungsbetrag: 0,50 EUR. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.03.2021; 11:51 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von ProSiebenSat.1 finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

