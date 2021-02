Protegrity ruft Partnernetzwerk ins Leben, um globale Innovationen bei KI, Analysen und Cloud zu sichern

Neues Programm soll der steigenden Nachfrage nach modernen Lösungen für die Datensicherheit für auftragsentscheidenden Datenschutz, KI und Cloud-Initiativen gerecht werden – den Partnern sollen damit die Werkzeuge an die Hand gegeben werden, die sie brauchen, um die speziellen Anforderungen der gemeinsamen Kunden zu erfüllen

Protegrity, einer der weltweiten Marktführer im Bereich Datensicherheit, hat heute das Protegrity Partner Network ins Leben gerufen, mit dem Technologieunternehmen, Systemintegratoren und Value-Added-Reseller (VARs) die Möglichkeit bekommen, die modernen Lösungen für Datensicherheit von Protegrity an die gemeinsamen Kunden zu liefern und hierbei Datenschutz, erweiterte Analysen, KI und maschinelles Lernen sowie Cloudinitiativen zu unterstützen. Mit dem Protegrity Partner Network erhalten die Partner die notwendigen Ressourcen und Zertifikate, mit denen sie es ihren Kunden ermöglichen können, das Potential sicherer Daten zu erschließen. So entstehen mehr Chancen für Innovationen und die digitale Transformation, und die Kundenerfahrungen werden verbessert.

„Als einer der Grundpfeiler der Geschäftstransformation und Wachstumsstrategie von Protegrity stellt das neue Protegrity Partner Network einen bedeutenden Schritt hin zur Realisierung unseres Auftrags dar, die sensibelsten Daten der Welt abzusichern. Dafür liefern wir erweiterte Datensicherheit“, sagte Rick Farnell, Präsident und CEO von Protegrity. „Im Zentrum unserer Strategie für Partnerschaften steht die Neutralität. So können wir mehr Unternehmen dabei unterstützen, neue Verwendungsmöglichkeiten für sensible Daten zu entdecken und ihre Business Excellence voranzubringen.“

Mehrstufige Vorteile für Service- und Technologiepartner

Die Partner arbeiten bei der Implementierung von Erfolgsmethoden der Branche für Datensicherheit, Datenschutz und KI eng mit Protegrity zusammen, um zu gewährleisten, dass die Kunden ihre Ziele bei der Datensicherheit erfolgreich realisieren können. Das Programm besteht aus zwei Arten von Partnern: Servicepartnern und Technologiepartnern. Es bietet mehrstufige Vorteile für beide (Launch, Elevate, Transcend). Die Servicepartner wie etwa Systemintegratoren und VARs können die Nachfrage der Kunden bedienen, indem sie Services zu Vertrieb, technischem Vertrieb, technischem Support, Beratung und Implementierung bereitstellen. Die Servicepartner können neue Firmen vermitteln oder die Berechtigung zum Wiederverkauf der Protegrity-Plattform erhalten. Technologiepartner wie etwa unabhängige Softwarehändler (Independent Software Vendors, ISVs) und große Cloud-Hyperscaler erhalten Zugriff auf die Protegrity Data Protection Platform, auf der sie individuelle Softwareintegrationen entwickeln können. Umstände für die Kunden bei der Implementierung gemeinsamer Lösungen entfallen damit.

Protegrity hat ein mehrstufiges Programm entwickelt, das für die Deckung des Bedarfs der Partner verschiedene Vorteile bietet:

Launch Partner erhalten Zugang zu Tools für den Vertrieb und technischen Tools, zum Partnerportal, virtuellen Schulungen, Produkt-Updates und Newslettern.

Elevate Partner erhalten zusätzlich zu Launch-Vorteilen virtuelle Schulungen, Zugang zur Protegrity Data Protection Platform, einen persönlichen Alliance Manager, einen persönlichen Ansprechpartner für das Marketing und gemeinsame Branding-Tools.

Transcend Partner profitieren von allen genannten Features, plus zusätzlichen Schulungsangeboten, speziellem Alliance-Management, Ansprechpartnern für Marketing und Support, ermäßigtem Event-Sponsoring, persönlichen Produkteinweisungen, einem Platz im Beratungsgremium sowie gemeinsamer Unternehmensplanung.

Neue Möglichkeiten für Partner mit neuem Zertifikatsprogramm

Im Rahmen des Protegrity Partner Network hat Protegrity ein Partner Certification Program (Zertifikatsprogramm für Partner) ins Leben gerufen, mit dem Partner Anreize bekommen sollen, Schulungen von Protegrity zur Situation und den Erfolgsmethoden im Bereich Datensicherheit zu absolvieren, sowie um Chancen durch die Protegrity Data Protection Platform effektiv zu erkennen und diese zu implementieren. Um den Partnern weitere neue Möglichkeiten zu geben, wird Protegrity kostenlose, selbstbestimmte Schulungen anbieten, die sich an Vertrieb und Presales richten. Für unterschiedliche Zertifizierungsstufen existieren Anforderungen für Presales, Vertrieb und Postsales:

Evangelist Zertifikate für Vertrieb, Presales und Geschäftsentwicklung sind webbasiert und laufen selbstbestimmt ab. Sie bieten Schulungen zu Markttreibern, Wertpositionierungen, der Protegrity Data Protection Platform und Anwendungsfällen.

Professional Zertifikate für Pre- und Postsales und die technischen Architekten und Berater sind ebenfalls webbasiert und arbeiten selbstbestimmt. Sie kümmern sich um Installierung und Konfigurierungen, Demos und die Entwicklung individueller Demos und Machbarkeitsnachweise (Proofs of Concept, POCs).

Practitioner Zertifikate für Postsales, technische Architekten und Berater werden von den Unterrichtenden geleitet – einschließlich laborbasierter Workshops, professioneller Services, Lösungsdesign, Implementierung, Projekterfahrungen sowie Troubleshooting und Support.

Zusätzliche Features und Vorteile des Protegrity Partner Network sind:

Partner Portal: Ein zentrales Portal für alle Partner mit Inhalten zum Vertrieb und der technischen Unterstützung, Registrierung von Geschäftsabschlüssen sowie zahlreichen Tools für Vertrieb und Marketing zur Unterstützung gemeinsamer Vermarktungsstrategien.

Resale Program: Ermöglicht es den Servicepartnern, End-to-End-Management der Customer Journey auf Grundlage der Implementierung von Vertrieb, technischem Vertrieb und Postsales zu bereitzustellen.

Ready Technology Program: Bewertet Partnerintegrationen, um zu gewährleisten, dass die Kontakte bei Technologiepartnern höchste Standards einhalten. Protegrity bietet Tools und Ressourcen an, mit denen gemeinsame Lösungen entwickelt und geliefert werden können, mit denen alle Vorteile der Protegrity Data Protection Platform realisiert werden können.

„Immer mehr Unternehmen sind datengestützt, und wir konnten eine erhöhte Nachfrage von Kunden und potentiellen Kunden beobachten, die ihre auftragsentscheidenden Initiativen bei KI, Analysen und Cloud sichern möchten“, sagte Jay Chitnis, Vice President globale Zusammenschlüsse und Partner bei Protegrity. „Die Kunden von Protegrity haben die Auswahl und die Kontrolle darüber, auf welche Weise ihre Daten geschützt werden – ganz gleich, wo sich diese befinden und auf welche Weise sie sie nutzen wollen. Das schafft Vertrauen. Mit dem Protegrity Partner Network wird die Zusammenarbeit mit Protegrity für Service- und Technologieunternehmen vereinfacht. Es bietet eine zusätzliche Schicht von Ressourcen und Expertise für gemeinsame Kunden. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerbeziehungen zu stärken, wenn wir unserer Verpflichtung nachkommen, die sensibelsten Daten der Welt abzusichern.“

Zitate zu dieser Meldung

Gary Green, Vice President strategische Partnerschaften, Cloudera

„Der Datenschutz spielt im Daten-Lifecycle eine wichtige Rolle. Protegrity kann jeder Workload auf der Cloudera Data Platform, die vor Ort, in der Cloud oder in hybriden Umgebungen läuft, noch eine Schicht Datensicherheit hinzufügen. Die Kunden können so reibungslos und sicher skalieren, ohne auftragsentscheidende Initiativen zu verlangsamen.“

Alvin Chan, Managing Director, Integrity Hong Kong

„Unternehmen im Handels- und öffentlichen Sektor in Hongkong arbeiten zur Beschleunigung ihrer Unternehmensziele verstärkt datengestützt. Beim Wettlauf hin zur Verbesserung von Produkten und Services, mit denen sie die Kunden beeindrucken wollen, nutzen Unternehmen erweiterte Analysen, maschinelles Lernen und KI. Bedenken hinsichtlich der Nutzung sensibler Daten und bezüglich der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen entwickeln sich hier jedoch derzeit zu entscheidenden Gesichtspunkten. Integrity ist stolz auf die Zusammenarbeit mit Protegrity bei der Bereitstellung seiner erstklassigen Lösung für die Datensicherheit auf dem Markt in Hongkong.“

Xavier Espinosa de los Monteros, CEO von Latbc

„Wenn man sensible Daten für verschiedene Anwendungsfälle zugänglich machen und gleichzeitig die Datenschutzbestimmungen einhalten will, kann das kompliziert sein. Es bestehen große Risiken, daher muss die Vorbereitung strikt sein, und Unternehmen müssen einen eindeutigen Plan haben, um Daten auf sichere Weise zu verschieben, zu analysieren und zu speichern. Der Zusammenschluss mit Protegrity ist eine spannende Gelegenheit, unseren gemeinsamen Kunden die Möglichkeit anzubieten, ihre sensiblen Daten zu schützen und auf sichere Weise zu verwalten– insbesondere angesichts der raschen Transformationen für Unternehmen während der COVID-19-Pandemie. Zusammen mit Protegrity sorgen wir dafür, dass sich die Unternehmen, ihre Mitarbeiter und ihre Kunden entspannen können, während sie sich bedeutende Chancen für Innovationen erschließen.“

Vikas Jain, Head of Security Product Management, Snowflake

„Unsere Partnerschaft mit Protegrity bietet einen einzigartigen Vorteil für unsere Kunden, die so in Snowflake aus ihren sensiblen Daten noch mehr Wert herausholen können – ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder beim Datenschutz. Über die Snowflake and Protegrity Integration wird die Nutzung von Protegrity für Kunden einfach, wenn sie Daten schützen wollen, die in die Data Cloud von Snowflake integriert sind. Wir sind begeistert, dass wir Teil des Protegrity Partner Network sind, und freuen uns darauf, unsere gemeinsamen Kunden bei der schnelleren Nutzung von Daten zur Transformation ihrer Geschäftstätigkeiten zu unterstützen.“

John Esser, CEO, Veracity Solutions

„Unser Auftrag und unsere Leidenschaft für die cloudnative digitale Transformation für regulierte Unternehmen passt perfekt zu den Angeboten von Protegrity zur Datensicherheit. Daten und Analysen sind eine Grundlage der Bemühungen zur digitalen Transformation. Durch die Möglichkeit, sensible Daten zu schützen und zu sichern, wird der Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens bei der Nutzung dieses Assets nur noch schneller realisiert. Wir freuen uns auf den Dialog mit Protegrity, wenn wir unseren Kunden diese erweiterten Ressourcen anbieten.“

Um Partner von Protegrity zu werden, besuchen Sie bitte die Partner-Seite auf der Website von Protegrity.

Erfahren Sie mehr

Über Protegrity

Protegrity, einer der weltweiten Marktführer im Bereich Datensicherheit, schützt sensible Daten überall und macht Unternehmen im Zuge der Entwicklung der Bestimmungen zum Datenschutz zukunftssicher. Die Wahrung des Datenschutzes bei verteilten Daten ist heute unglaublich kompliziert. Mit Protegrity können Unternehmen Daten überall, wo sie sich befinden, sichern, kontrollieren, wie sie geschützt werden, und darauf vertrauen, dass die Daten sicher sind – auch wenn eine Panne auftritt. Die Protegrity Data Protection Platform ist eine moderne Alternative zu den herkömmlichen komplexen Methoden zur Datensicherung, bei denen es Sicherheitslücken gibt. Wenn es um Verschlüsselung, Tokenisierung oder die Anwendung von Datenschutzmodellen geht, funktioniert der Schutz von Daten mit Protegrity ebenso schnell wie die Geschäftsabläufe. Umfassende Integrationen in Snowflake, Amazon Redshift, Teradata, Oracle, Microsoft SQL Server, Cloudera, Databricks und viele andere Unternehmensanwendungen gewährleisten, dass Daten in hybriden Cloud-, Multi-Cloud- und Vor-Ort-Umgebungen ohne Leistungseinbußen vollständig gesichert bleiben. Mit den feinkörnigen Datensicherungen der Plattform werden personenbezogene Informationen (personally identifiable information, PII), die in KI und Modellen des maschinellen Lernens genutzt werden, anonymisiert. Das sorgt für schnelleren Zugang zu kritischen Analysedaten und verkürzt die zur Erlangung von Geschäftseinblicken nötige Zeit drastisch. Protegrity schützt die sensiblen Daten von über einer Milliarde Menschen bei global tätigen Unternehmen, darunter fünf der 40 größten Banken der Welt, fünf von zehn der führenden Krankenversicherungen und drei der weltweit führenden multinationalen Konzerne. Protegrity kann auf mehr als zwei Jahrzehnte branchenführende Innovationen zurückblicken und kann es Unternehmen so ermöglichen, sich den Wert ihrer Daten zu Nutze zu machen und die Abläufe bei der digitalen Transformation zu beschleunigen – ohne Beeinträchtigung der grundlegenden Rechte auf Privatsphäre von Einzelpersonen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

