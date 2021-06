Proteintech Group feiert 20-jähriges Bestehen

2021 feiert Proteintech sein 20-Jahr-Jubiläum mit der 100.000. Nennung seiner Produkte

Die Proteintech Group, ein führender Hersteller von Antikörpern und verwandten Produkten, feiert das 20-jährige Bestehen seit der Gründung. Zur Feier der Errungenschaften und Herausforderungen der letzten Jahre wird Proteintech das ganze Jahr über besondere Veranstaltungen mit Kunden und Mitarbeitern organisieren, während man sich gleichzeitig auf zukünftige Möglichkeiten vorbereitet.

„Im Laufe der Jahre haben wir unzählige Entdeckungen erlebt und könnten nicht stolzer auf all das sein, was unsere Kunden erreicht haben. Wir möchten allen unseren Kunden für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Opfer im Namen der wissenschaftlichen Forschung danken“, so Dr. Jason Li, CEO.

Die Proteintech Group wurde Anfang 2001 von einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern gegründet, darunter ihr derzeitiger CEO, Dr. Jason Li. Die Gründer hatten die Vision, für jedes einzelne Protein, das im menschlichen Erbgut kodiert ist, einen Antikörper zu produzieren. Eine umfassende Abdeckung aller menschlichen Genprodukte ist ein gewaltiges Unterfangen, aber von entscheidender Bedeutung, da es für Forscher schwierig ist, vorherzusagen, welche Zielbereiche für weitere wissenschaftliche Studien benötigt werden. Mit Antikörpern für zwei Drittel des menschlichen Erbguts verfügt Proteintech über die größte selbst hergestellte Zielabdeckung aller Antikörperunternehmen.

Bisher 100.000 Erfolgsgeschichten

„Obwohl wir stolz auf unsere Fortschritte als Unternehmen in den letzten Jahrzehnten sind, sind wir am stolzesten auf das, was unsere Technologie in den Händen der Wissenschaftler geleistet hat. Wir haben seit unserer Firmengründung mehr als 100.000 Erwähnungen unserer Produkte gesehen“, sagte Dr. Li. „Wir sind gespannt auf die Zukunft und darauf, wie wir Wissenschaftlern weiterhin helfen können, die neue Technologie anzuwenden, an der wir arbeiten, um Menschen zu helfen.“

Firmenerweiterung und cGMP-Anlage

Während Proteintech seine eigenen Antikörper-, Protein- und ELISA-Kit-Produktlinien weiter ausgebaut hat, heißt man gleichzeitig andere Hersteller von hochwertigen Instrumenten für Wissenschaftler willkommen. Im April 2018 erwarb Proteintech Humanzyme™, einen in Chicago ansässigen Hersteller von in menschlichen Zellen exprimierten Proteinen, und eröffnete kurz darauf 2019 eine eigene cGMP-Anlage. Unter Verwendung einer proprietären HEK293-Zellexpressionstechnologie sind HumanKine™-Proteine authentische menschliche Proteine mit menschlicher Glykosylierung, die eine optimierte biologische Aktivität bieten. Darüber hinaus lassen sie sich leicht von der Forschungsqualität, der präklinischen und der Prozessentwicklung in die GMP-Qualität für die Herstellung in klinischen Studien und für kommerzielle Produkte überführen.

Im Jahr 2020 erwarb Proteintech ChromoTek, einen in München ansässigen Hersteller von kameliden Einzeldomänenantikörpern, auch bekannt als Nanobodies. Diese hochleistungsfähigen rekombinanten Reagenzien werden Proteintech dabei helfen, Chancen und Herausforderungen bei Einzelzellanalyse, Super Resolution Imaging und Multiplex-Assays zu bewältigen.

In den letzten 20 Jahren ist Proteintech in seiner globalen Reichweite gewachsen. Mit Standorten in den USA, Großbritannien, Deutschland, Singapur, China und Japan ist Proteintech in der Lage, weltweit eine schnelle Lieferung zu gewährleisten. Mit über 300 Mitarbeitern weltweit verfolgt Proteintech das Ziel, die Zukunft der Wissenschaft weiterhin mit Blick auf Qualität, Transparenz und Kundenbedürfnisse zu unterstützen.

Weitere Informationen über Proteintech und die Produkte des Unternehmens finden Sie unter ptglab.com. Die Veranstaltungsseite finden Sie unter ptglab.com/news/company-news/celebrating-our-20th-anniversary.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210615006246/de/

Thompson + Conard Communications

Jane Thompson

jane@thompsonconard.com



+1 415 710 1675