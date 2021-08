Proteintech verdreifacht Größe des Firmensitzes zur Erweiterung des operativen Geschäfts und zur Deckung der Nachfrage

Das Unternehmen Proteintech, der Bezugswert auf dem Gebiet der Antikörper, gibt bekannt, dass es die Größe seines Hauptsitzes und seiner Laboratorien in Rosemont im US-Bundesstaat Illinois verdreifacht, um die Kapazitäten für die Antikörperkonjugation zu erweitern, den Betrieb für Proteine nach GMP auszubauen und die klinischen Fähigkeiten seines Antikörperportfolios, einschließlich IBVR und ASR, zu erweitern.

Dieser Schritt folgt auf 20 Jahre mit starkem und beständigem Wachstum des Unternehmens. Proteintech hat seinen Hauptsitz zuletzt vor fünf Jahren erweitert und rechnet laut Chief Operating Officer Jeff Lee mit weiterem Wachstum aufgrund der Nachfrage nach Antikörpern, ELISA-Kits und Proteinprodukten. In den letzten zwei Jahren hat sich die Zahl der Mitarbeiter auf 300 verdoppelt und wird sich in den kommenden zwei Jahren voraussichtlich nochmals verdoppeln.

„Es ist ein großes Jahr für Proteintech mit dem 20-jährigen Bestehen, der einhunderttausendsten Erwähnung unserer Produkte in wissenschaftlichen Publikationen und der Expansion, aber ohne unsere Mitarbeiter gäbe es weder dieses Unternehmen noch irgendeinen seiner Erfolge“, sagte CEO Dr. Jason Li. „Jeder einzelne Schritt, den unsere Mitarbeiter unternommen haben, hat dieses Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist. Sie haben unser Unternehmen stark gemacht.“

„Die einhunderttausend Erwähnungen, die wir im Laufe der Jahre erhalten haben, sind ein wichtiger Grund für unsere Expansion. Die stetige Zunahme der Erwähnungen durch Forscher, die unsere Produkte verwenden, ist ein direkter Ausdruck des Wertes, den Forscher der gleichbleibenden Qualität und Reproduzierbarkeit unserer Produkte beimessen. Dies korreliert mit dem Wachstum, das wir erlebt haben“, sagte Dr. Deepa Shankar, Chief Scientific Officer.

Der neue Hauptsitz wird außerdem die expandierenden Geschäftsbereiche von Proteintech für den Vertrieb in Nordamerika, für Forschung und Entwicklung, Finanzen, Logistik, Kundenbetreuung und IT beherbergen.

Über die Proteintech Group

Proteintech wurde 2001 gegründet und ist ein führender Hersteller von Antikörpern, Proteinen und Immunassays. Proteintech verfügt über das größte rechtlich geschützte Portfolio an selbst hergestellten Antikörpern, das zwei Drittel des menschlichen Proteoms abdeckt. Darüber hinaus produziert Proteintech Zytokine, Wachstumsfaktoren und andere Proteine, die vom Menschen exprimiert, bioaktiv und von cGMP-Qualität sind. Mit der jüngsten Übernahme des Herstellers ChromoTek bietet Proteintech nun Nanokörper an, leistungsstarke rekombinante Reagenzien, die in der Einzelzellanalyse, der hochauflösenden Bildgebung und in Multiplex-Assays eingesetzt werden. Die Proteintech-Standorte sind nach ISO 13485 und ISO 9001-2015 akkreditiert. Mehr über Proteintech erfahren Sie auf www.ptglab.com.

