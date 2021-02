Protestbewegung ruft zu weiteren Demonstrationen in Myanmar auf

(Reuters) - In Myanmar haben pro-demokratische Aktivisten nach den friedlichen Protesten vom Wochenende zu weiteren Kundgebungen am Montag gegen den Militärputsch und die Inhaftierung der De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi aufgerufen.

"Demonstranten aus allen Ecken Ranguns, bitte kommt friedlich und nehmt an dem Protest teil," postete der Aktivist Ei Thinzar Maung über eine VPN-Verbindung am Sonntag auf Facebook. Ort und Zeit der Kundgebung würden später bekanntgegeben, schrieb der ehemalige Studentenführer, der sich zu einem der Gesichter der neuen Protestbewegung entwickelt hat. Die sozialen Netzwerke spielen eine wichtige Rolle bei der Formierung des Widerstands gegen die militärischen Machthaber. Der Zugang zum Internet war zwischenzeitlich von der Armee blockiert worden.

Das Militär hatte vergangenen Montag geputscht - an dem Tag, an dem das neu gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung hätte zusammenkommen sollen. Im November hatte die NLD bei der Parlamentswahl in dem mehr als 53 Millionen Einwohner zählenden südostasiatischen Land einen Erdrutschsieg erzielt. Nach seinem Putsch im Jahr 1962 hatte das Militär 49 Jahre lang in Myanmar geherrscht. Die Abstimmung im November war erst die zweite freie und faire Wahl seit dem Ende der direkten Militärherrschaft im Jahr 2011.