Proteste gegen Taliban in Kabul - Verhandlungen über Flughafen-Öffnung

(Reuters) - In Afghanistan haben am Dienstag Hunderte Menschen in der Hauptstadt Kabul gegen die radikal-islamischen Taliban protestiert.

Männer wie Frauen riefen bei Straßenprotesten Parolen wie "Lang lebe der Widerstand". Mitglieder der Taliban, die in Afghanistan die Straßen kontrollieren, schossen daraufhin mit Gewehren in die Luft. Auf Videos war zu sehen, wie Demonstranten flüchteten. Ob Aktivisten getroffen wurden, blieb zunächst unklar. US-Außenminister Antony Blinken erklärte unterdessen, seine Regierung arbeite daran, dass Charterflüge mit US-Bürgern und gefährdeten Afghanen das Land sicher verlassen könnten. Dazu habe es diplomatische Gespräche mit den Taliban gegeben. Diese hätten erklärt, sie würden Menschen mit Reisedokumenten ungehindert aus Afghanistan ausreisen lassen.

"Die islamische Regierung schießt auf unsere Leute", sagte eine Frau in einem der verbreiteten Videoclips der Straßenproteste, der von der Nachrichtenagentur Asvaka verbreitet wurde. "Diese Leute sind sehr ungerecht und sie verhalten sich unmenschlich."

Blinken sagte bei einem Besuch in Katar, die USA stünden in Kontakt mit etwa 100 in Afghanistan zurückgebliebenen Amerikanern. Man arbeite daran, dass Charterflüge in Kabul sicher starten und landen könnten. Blinken war gemeinsam mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach Katar gereist, um die Ausreise der nach der Machtübernahme durch die Taliban gefährdeten US-Bürger und Afghanen zu erreichen. Zudem wollen sie einen Konsens unter ihren Verbündeten über die Reaktion auf die Taliban erreichen. Blinken dankte Katar für die Unterstützung. "Katar hat alles getan und deren Großzügigkeit hat Tausende Leben gerettet", sagte Austin in Doha.

Katars Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani erklärte, sein Land hoffe, dass der Flughafen von Kabul in den nächsten Tagen für Passagiere wieder in Betrieb genommen werden könne. Es gebe aber noch keine Einigung mit den Taliban.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte in Ankara, sein Land arbeite gemeinsam mit den USA und Katar in der Frage der Öffnung des Flughafens. Sollten die Taliban weiter darauf bestehen, keine ausländischen Soldaten in Afghanistan zu dulden, könne der Flughafen Kabul auch von einem privaten Sicherheitsunternehmen betrieben werden.

Die USA und andere westliche Länder haben nach eigenen Angaben inzwischen insgesamt zwar rund 124.000 Ausländer und gefährdete Afghanen aus dem Land gebracht. Zehntausende Menschen, die die Vergeltung der Taliban fürchten, weil sie etwa als Ortskräfte für westliche Länder gearbeitet haben, blieben aber zurück.

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten teilte mit, Afghanistan stehe vor dem Zusammenbruch bei der Grundversorgung. So gingen Lebensmittel langsam zur Neige. Millionen Afghanen seien hier auf Hilfe angewiesen. Länder weltweit müssten sich auf der internationalen Afghanistan-Geber-Konferenz am 13. September engagieren.

