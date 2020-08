Proteste in Belarus: Kreml warnt vor Einmischung aus dem Ausland

BERLIN/MOSKAU (dpa-AFX) - Angesichts der seit mehr als einer Woche andauernden Proteste in Belarus (Weißrussland) hat der Kreml vor einer Einmischung des Auslands in der Ex-Sowjetrepublik gewarnt. Die Lage könnte weiter eskalieren, wenn es Versuche gebe, sich "von außen in innere Angelegenheiten der Republik einzumischen", teilte der Kreml am Dienstag nach einem Telefonat von Präsident Wladimir Putin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel mit. Zudem hoffe Moskau, dass sich die Situation im Nachbarland Belarus bald normalisiere.

Moskau und Minsk sind Verbündete. Belarus ist wirtschaftlich abhängig von Russland. Merkel hatte bei dem Telefonat von Staatschef Alexander Lukaschenko einen "nationalen Dialog mit Opposition und Gesellschaft" gefordert, wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin sagte.

Die Proteste in Minsk gegen Lukaschenko dauern bereits seit der umstrittenen Präsidentenwahl vor mehr als einer Woche an. Auch am Dienstag gab es Streiks in Staatsbetrieben, allerdings deutlich weniger als am Vortag. Aus Betrieben wurde berichtet, dass die Belegschaften eingeschüchtert und an Protesten gegen Lukaschenko gehindert würden. Zudem kam es bereits am Morgen erneut zu einzelnen Straßenprotesten./cht/DP/jha