Proteste von Ladeninhabern: Bogotá will strikte Quarantäne beenden

BOGOTÁ (dpa-AFX) - Die Regierung der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá plant, die strengen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung des Coronavirus aufzuheben. "Heute werden wir dem Gesundheitsministerium vorschlagen, dass ganz Bogota die Quarantäne an diesem Donnerstag beendet und mit einer neuen Wirklichkeit beginnt, in der wir arbeiten, Sozialkontakt haben und studieren können, solange wir uns an die Regeln zum eigenen Schutz (...) halten", schrieb Bürgermeisterin Claudia López am Montag (Ortszeit) auf Twitter. Weil sich alle in Acht genommen hätten, sei die Auslastung der Intensivbetten auf 77 Prozent gesunken, so López.

Kleinunternehmer blockierten indes am Montag einen Teil des Stadtzentrums von Bogotá - inklusive des Busverkehrs -, um gegen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Sie trugen Plakate mit Slogans wie "Sie töten den Handel". Rund 58 000 vor allem kleine Läden mussten einem Medienbericht zufolge in Bogotá während der Corona-Pandemie schließen.

Mehr als 540 000 Menschen haben sich in Kolumbien mit dem Coronavirus infiziert - die achthöchste Zahl weltweit. Mehr als 17 000 Patienten sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Hauptstadt, das Zentrum der Pandemie in Kolumbien, hatte einige der strengsten Anti-Corona-Maßnahmen in dem südamerikanischen Land verhängt, das sich noch bis Ende des Monats im Lockdown befindet. Die Regierung von Präsident Iván Duque hat jedoch auch die Wirtschaft weiter geöffnet./sit/DP/zb