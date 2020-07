Providence Strategic Growth und Verdane investieren in Hornetsecurity

Providence Strategic Growth („PSG“), das für Wachstumskapital zuständige Tochterunternehmen der führenden Vermögensverwaltungsfirma Providence Equity Partners („Providence“), und Verdane, ein auf Wachstumskapital spezialisierter nordeuropäischer Investor, meldeten heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über eine Beteiligung an der Hornetsecurity Group („Hornetsecurity“), einem führenden europäischen Anbieter cloudbasierter E-Mail-Sicherheits- und Datenschutzlösungen, wobei Tochtergesellschaften von PSG neue Aktionäre des Unternehmens werden und Verdane erneut investiert.

Hornetsecurity bietet ein erstklassiges Produktspektrum zum Schutz von Unternehmen vor den neuesten und raffiniertesten Cyberbedrohungen wie Malware und Spear-Phishing. Das Flaggschiffprodukt 365 Total Protection Suite wurde speziell für Microsoft 365 entwickelt und kann nahtlos in die bestehenden E-Mail-Plattformen von Unternehmen integriert werden. Hornetsecurity richtet sich sowohl an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) als auch an größere Firmen und bietet differenzierte Produktsortimente für verschiedene Sicherheitsanforderungen und Teamgrößen. Seit der Gründung im Jahr 2007 hält Hornetsecurity eine starke Wachstumsdynamik aufrecht, beschäftigt inzwischen 200 Mitarbeiter zur Betreuung von mehr als 40.000 Kunden und verfügt über Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Argentinien, den USA und Großbritannien.

Daniel Hofmann, Gründer und CEO von Hornetsecurity, sagte: „Die heutige Transaktion ist ein starker Vertrauensbeweis in unser Team, unser Produktangebot und Geschäftsmodell. Seit der Gründung im Jahr 2007 haben wir eine solide technologische Plattform aufgebaut, unsere geografische Präsenz ausgebaut und bedeutende Kunden gewonnen. Mit der Unterstützung von PSG und Verdane haben wir nun eine gute Ausgangslange zur Beschleunigung unseres Wachstums und Verbesserung unserer Technologie. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um für unsere Kunden, Partner, Mitarbeiter und Gemeinden, in denen wir tätig sind, noch mehr Wert zu schaffen.“

Dany Rammal, Managing Director von Providence Strategic Growth, sagte: „Hornetsecurity erfüllt alle Voraussetzungen für Beteiligungen von PSG: Der hochmoderne Technologieservice wird von starken Talenten entwickelt und geleitet und hat ein überzeugendes Leistungsversprechen für Blue-Chip-Kunden und Marktführerschaft in der DACH-Region. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Verdane, dem Gründer und dem Managementteam bei dieser Transaktion und werden gerne zusammenarbeiten, um das Unternehmen organisch und durch strategische Fusionen und Übernahmen zu vergrößern.“

Emanuel Johnsson, Partner bei Verdane, führte aus: „ Die Zusammenarbeit mit dem Team von Hornetsecurity seit unserer ersten Investition im Jahr 2016 ist ein wahres Vergnügen gewesen, nachdem wir vier ergänzenden Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen und unsere Aktivitäten international ausgeweitet haben. Wir freuen uns, nun erneut zu investieren und das Managementteam gemeinsam mit PSG in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.“

Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Über die Hornetsecurity Group

Hornetsecurity ist der in Europa führende deutsche Anbieter für E-Mail-Sicherheit in der Cloud und schützt die IT-Infrastruktur, digitale Kommunikation sowie Daten von Unternehmen und Organisationen jeglicher Größenordnung. Seine Dienste erbringt der Sicherheitsspezialist aus Hannover über weltweit 9 redundant gesicherte Rechenzentren. Das Produktportfolio umfasst alle wichtigen Bereiche der E-Mail-Sicherheit, von Spam- und Virenfilter über rechtssichere Archivierung und Verschlüsselung, bis hin zur Abwehr von CEO-Fraud und Ransomware. Hornetsecurity ist mit rund 200 Mitarbeitern global an 11 Standorten vertreten und operiert mit seinem internationalen Händlernetzwerk in mehr als 30 Ländern. Zu den rund 40.000 Kunden der Premium-Dienste zählen unter anderem Swisscom, Telefónica, KONICA MINOLTA, LVM Versicherung, DEKRA und Claas.

Über Providence Strategic Growth

Providence Strategic Growth („PSG“) ist eine Tochtergesellschaft von Providence Equity Partners („Providence“). PSG wurde 2014 gegründet und konzentriert sich auf Wachstumsinvestitionen in software- und technologieorientierte Dienstleistungsunternehmen im unteren und mittleren Marktsegment. Providence ist eine weltweit führende Vermögensverwaltungsgesellschaft, die den Weg für branchenorientierte private Eigenkapitalbeteiligungen bereitet hat und die Vision verfolgt, dass ein engagiertes Team von Experten außergewöhnliche Unternehmen von bleibendem Wert aufbauen kann. Seit der Gründung der Firma im Jahr 1989 hat Providence in mehr als 200 Unternehmen investiert und ist heute eine führende Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Medien-, Kommunikations-, Bildungs- und Informationsbranchen konzentriert. PSG hat seinen Hauptsitz in Boston (Massachusetts) und unterhält Niederlassungen in London und Kansas City. Weitere Informationen über PSG finden Sie unter https://www.provequity.com/private-equity/psg und weitere Informationen über Providence finden Sie unter https://www.provequity.com.

Über Verdane

Verdane ist ein auf Wachstumskapital spezialisierter Investor, der sich mit aufstrebenden nordeuropäischen technologieorientierten Unternehmen zusammenschließt, um diese dabei zu unterstützen, die nächste Stufe auf dem Weg zu internationalem Wachstum zu erreichen. Verdane leistete 2003 Pionierarbeit beim Erwerb von Portfolios in Nordeuropa und kündigte 2018 eine ergänzende Fondsstrategie an, die vollständig auf Direktbeteiligungen abzielt. Die acht Fonds von Verdane halten insgesamt Anlagen von 2 Milliarden Euro und haben über 120 thematische Investments in Marktführer getätigt, die in der digitalen Unterhaltungs-, Energie- und Ressourceneffizienz- und Softwarebranche tätig sind. Die 55 Mitarbeiter von Verdane an den Standorten Berlin, Kopenhagen, Helsinki, London, Oslo und Stockholm haben sich dem Ziel verschrieben, der bevorzugte Wachstumspartner in Nordeuropa zu sein. www.verdane.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200728005489/de/

