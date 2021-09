Prozess gegen Attentäter der Pariser Anschläge von 2015 beginnt

- von Antony Paone und Tangi Salaün

Paris (Reuters) - Fast sechs Jahre nach der verheerenden Anschlagserie in Paris mit 130 Toten beginnt am Mittwoch unter großen Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen 20 Verdächtige.

Unter ihnen ist Salah Abdeslam, der mutmaßlich einzige überlebende Angehörige einer radikal-islamischen Gruppe, die in konzertierter Aktion die Attentate verübte. In der Nacht vom 13. auf den 14. November 2015 hatten Extremisten 130 Menschen getötet und Hunderte verletzt. In der Konzerthalle Bataclan richteten sie ein Massaker an. Sie feuerten auf Gäste in sechs Bars und Restaurants. Vor dem Fußballstadion, in dem gerade Frankreich gegen Deutschland spielte, sprengte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft. In der Seele der französischen Nation haben diese Anschläge tiefe Narben hinterlassen.

"Die terroristische Bedrohung in Frankreich ist hoch, besonders in Zeiten wie dem Prozess um die Anschläge", sagte Innenminister Gerald Darmanin dem Sender Radio France Inter. Er habe alle Präfekturen aufgerufen, wachsam zu sein. Insgesamt seien mehr als 1000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, um die Gerichtsverhandlung im Justizpalast im Zentrum der Hauptstadt zu sichern. Wem eine Teilnahme am Prozess erlaubt ist, muss sich an mehreren Kontrollpunkten strengen Sicherheitsüberprüfungen unterziehen. Erst dann dürfen der Gerichtssaal und andere Räume betreten werden, in denen die Verhandlung übertragen wird.

PROZESS AUF NEUN MONATE ANGESETZT

Der Prozess ist auf neun Monate angesetzt. Rund 1800 Klägerinnen und Kläger nehmen teil, dazu 330 Anwältinnen und Anwälte. In den ersten Wochen sollen Fachleute und die Polizei den Verlauf der Anschläge schildern. Ende September werden die Opfer gehört. Ab Anfang November sind die Vernehmungen der Angeklagten geplant. Im Mai 2022 sind die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung vorgesehen. Die Urteile des Prozesses, den Justizminister Eric Dupond-Moretti als beispiellosen Justizmarathon bezeichnete, werden Ende Mai erwartet.

Den meisten Angeklagten droht lebenslange Haft, so auch dem 31-jährige Salah Abdeslam, einem Franzosen marokkanischer Abstammung, der 2016 in Belgien verhaftet worden war. Den anderen Angeklagten wird Beihilfe zu den Attentaten vorgeworfen. Sie sollen Waffen und Autos besorgt haben oder die Angriffe mit organisiert haben. Darunter sind sechs Verdächtige, denen in Abwesenheit der Prozess gemacht wird.

Seinerzeit hatte die radikal-islamische IS-Miliz die Anschläge für sich reklamiert. Der sogenannte Islamische Staat hatte erklärt, er habe seine Anhänger in Frankreich aufgerufen, Vergeltung zu üben für Frankreichs Beteiligung am Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak.

"WIE SIND DIE ANDEREN DAMIT FERTIG GEWORDEN?"

"Diese Nacht hat uns alle in Schrecken und Abscheulichkeit gestürzt", sagte Jean-Pierre Albertini. Er hat seinen 39-jährigen Sohn Stephane bei dem Angriff auf den Konzertsaal Bataclan verloren. Überlebende und Angehörige der Opfer erhoffen sich von dem Prozess, dass sie über den Schrecken hinwegkommen und das Geschehen besser begreifen können. Und sie haben die Hoffnung, dass es solche Attentate nicht wieder geben wird.

"Was mir bei dem Prozess wichtig ist, das sind die Aussagen anderer Überlebender", sagte Jerome Barthelemy. "Wie sind die anderen in den letzten sechs Jahren damit fertig geworden?" Der 48-Jährige hat den Angriff auf den Bataclan überlebt und an Depressionen und Angstzuständen gelitten. Jetzt gehe es ihm wieder gut, sagte Barthelemy. "Was die Angeklagten betrifft, da erwarte ich nicht einmal, dass sie eine Aussage machen."