Prozess gegen Ex-Regierungschef Berlusconi vor möglicher Verschiebung

MAILAND (dpa-AFX) - Im Gerichtsprozess gegen Italiens früheren Regierungschef Silvio Berlusconi will die Verteidigung erneut einen Verhandlungstermin wegen seines Gesundheitszustandes verschieben. Ein entsprechender Antrag sei eingereicht worden, bestätigte Berlusconis Anwalt der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Das Gericht muss der Nachrichtenagentur Ansa zufolge nun darüber entscheiden. Berlusconi hatte sich vor rund einem Jahr mit dem Coronavirus infiziert und kämpft seitdem gegen die Langzeitfolgen von Covid-19. Der 84-Jährige war zuletzt mehrmals zu medizinischen Untersuchungen in der Klinik San Raffaele in Mailand.

In der norditalienischen Metropole läuft ein Verfahren gegen den Chef der konservativen Partei Forza Italia wegen Zeugenbestechung. Für Mittwoch war ein Verhandlungstermin angesetzt. Auch in Siena muss sich Berlusconi wegen ähnlicher Vorwürfe verantworten. Die Verfahren beziehen sich auf einen früheren Prozess wegen seiner "Bunga Bunga Partys" mit jungen Frauen. In der Vergangenheit kam es mehrmals vor, dass die Termine wegen Berlusconis Gesundheitszustand neu angesetzt wurden./jon/DP/zb