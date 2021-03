Prozess im Fall des getöteten Schwarzen Floyd beginnt mit Jury-Wahl

Minneapolis (Reuters) - Mit der Wahl der Geschworenen beginnt an diesem Montag im US-Bundesstaat Minnesota der Prozess gegen einen Ex-Polizisten wegen des gewaltsamen Todes des Schwarzen George Floyd.

Das Gerichtsverfahren in Minneapolis gegen Derek Chauvin wegen Mordes und Totschlages wird auch als eines über Polizeigewalt gegen schwarze US-Bürger gewertet.

Allein drei Wochen sind angesetzt, um die zwölf Geschworenen und ihre vier Stellvertreter auszuwählen. Es dürfte schwierig werden, in Minneapolis unvoreingenommene Bürger zu finden, die über einen Fall zu Gericht sitzen sollen, der die ganze Nation erschüttert hat. Es dürfte auch kaum jemanden geben, der die wackelige Handy-Aufnahme nicht kennt, die Floyd auf der Straße liegend zeigt, Chauvins Knie auf dem Hals und keuchend: "I can't breathe - Ich kann nicht atmen." Der gewaltsame Tod Floyds am 25. Mai 2020 nach seiner Festnahme löste in den USA eine der größten Protestbewegungen gegen Polizeigewalt und Rassismus aus und verlieh der "Black lives matter"-Bewegung enorme Dynamik.

Vergangenes Jahr hatte das Gericht möglichen Geschworenen einen ungewöhnlich detaillierten 16 Seiten starken Fragebogen geschickt. Sie wurden unter anderem gefragt, ob sie das Video von Floyds Tod kennen und was sie von der "Black lives matter"-Bewegung halten. Auch ob die potenziellen Geschworenen an den Protesten teilgenommen haben, interessierte das Gericht.

Chauvins Verteidiger können 15 mögliche Geschworene ablehnen, die Staatsanwaltschaft neun. Sollte eine Seite den Verdacht hegen, dass die andere Seite einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufgrund von Hautfarbe, Ethnie oder Geschlecht infrage stellt, kann sie den Richter auffordern, dies zu überstimmen. Einige Rechtsexperten befürchten, dass der Jury möglicherweise keine Schwarzen angehören werden. In der Öffentlichkeit könnte ein unter solchen Voraussetzungen gefälltes Urteil seine Glaubwürdigkeit einbüßen.

Der 46-jährige Floyd war festgenommen worden, weil er im Verdacht stand, er habe in einem Lebensmittelgeschäft mit einer gefälschten 20-Dollar-Note bezahlen wollen. Er wurde mit Handschellen gefesselt und musste neben einem Polizeifahrzeug auf der Straße liegen. Fast neun Minuten kniete Chauvin auf seinem Hals. Floyd flehte um sein Leben. Vergebens.

Der Gerichtsmediziner befand, dass Floyds gewaltsamer Tod ein Mord war. Im Autopsiebericht wird auch festgestellt, dass Floyd kurz zuvor das Opioid Fentanyl eingenommen hatte. Chauvins Anwälte argumentieren, dass eine Überdosis dieses Mittels die Hauptursache für Floyds Tod war.

Der 44-jährige Chauvin ist wegen Mordes zweiten Grades angeklagt, wofür ihm im Bundesstaat Minnesota bis zu 40 Jahren Haft drohen. Zudem wird ihm Totschlag vorgeworfen, worauf bis zu zehn Jahre Haft stehen. Am Freitag ordnete das Berufungsgericht in Minnesota an, die Forderung der Staatsanwaltschaft nach einer Anklage auch wegen Mordes dritten Grades erneut zu prüfen. Ob dies das Gerichtsverfahren verzögern könnte, war zunächst unklar. Im Oktober war Chauvin gegen Kaution in Höhe von einer Million Dollar freigekommen. Am Tag nach dem gewaltsamen Tod George Floyds war Chauvin aus dem Polizeidienst entlassen worden.