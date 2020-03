Prozess zum Flug MH17 beginnt

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Nach jahrelangen Ermittlungen beginnt am Montag (10.00 Uhr) in Badhoevedorp bei Amsterdam der Strafprozess um den Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine. Dabei waren im Juli 2014 alle 298 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Angeklagt wegen 298-fachen Mordes sind drei Russen und ein Ukrainer. Die prorussischen Rebellen müssen aber keine Auslieferung von Russland befürchten - deshalb wird der Prozess voraussichtlich in ihrer Abwesenheit über die Bühne gehen./cha/DP/edh