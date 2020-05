Prtessestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu längerer Lohnfortzahlung für Eltern

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu längerer Lohnfortzahlung für Eltern:

"Die Probleme der Betroffenen sind damit noch nicht gelöst. Die Lohnfortzahlung hilft vielleicht, über die Runden zu kommen, mehr aber auch nicht. Es muss darum gehen, möglichst vielen Kindern die Chance zu geben, wieder in den Kindergarten zu gehen. Und zwar nicht zuletzt, damit sie wieder Umgang mit anderen Kindern haben, der für ihre Entwicklung so wichtig ist. In ersten Bundesländern wird die Kinderbetreuung wieder hochgefahren. Viele Eltern werden es mit großer Erleichterung zur Kenntnis nehmen. Klar ist aber, dass es weiter Einschränkungen geben muss, und dass in den Kindertagesstätten von Normalität, wie man sie vor der Corona-Pandemie kannte, noch nicht viel zu spüren sein wird. Etlichen Familien und Alleinerziehende werden noch eine ganze Weile improvisieren müssen. Und finanziell wird es auch knapp bleiben."/al/DP/he