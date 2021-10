PulteGroup zahlt Dividende aus

Das amerikanische Bauunternehmen PulteGroup, Inc. (ISIN: US7458671010, NYSE: PHM) schüttet am heutigen Dienstag eine im Vergleich zum Vorquartal stabile vierteljährliche Dividende in Höhe von 14 Cents je Aktie aus. Record date war der 20. September 2021.

Die Aktionäre erhalten damit auf das Jahr hochgerechnet 0,56 US-Dollar an Dividende, was derzeit einer Dividendenrendite in Höhe von 1,21 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 46,25 US-Dollar (Stand: 4. Oktober 2021) entspricht. Die PulteGroup mit Sitz in Atlanta, Georgia ist ein amerikanisches Bauunternehmen. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 3,36 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,59 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Juli berichtet wurde. Der Nettoertrag lag bei 503,40 Mio. US-Dollar nach 348,62 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Seit Jahresanfang 2021 weist die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street ein Kursplus von 7,26 Prozent auf und die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 11,97 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. Oktober 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de