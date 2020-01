PUMA - Aktie fällt heute positiv auf!

PUMA SE - WKN: 696960 - ISIN: DE0006969603 - Kurs: 69,650 € (XETRA)

Viel Grün sieht man in den heutigen Top-Flop-Listen der deutschen Aktienlandschaft nicht. Eine Puma-Aktie fällt mit ihrem Plus von über 2 % in einem Umfeld wie dem heutigen schon mehr als deutlich auf. Für einen Analysten und Trader kommt damit natürlich die Hoffnung auf, vielleicht doch noch einen Aktie zu erwischen, die interessant ist und potentielle Tradingchancen bietet. Gut, Chancen gibt es eigentlich immer, die Frage ist nur ob man diese nutzen kann oder sollte. Leider stellt sich diese Frage auch in der Puma-Aktie und daran ändern auch die heutigen Kursgewinne wenig.

Verantwortlich für diese Ungewissheit ist die mittlerweile seit September vergangenen Jahres laufende Konsolidierung. Der bis in den August hinein herrschende Aufwärtstrend verlangsamte sich im besagten Monat und ging anschließend bei bzw. unterhalb von 71,25 EUR in eine Range über. Innerhalb dieser neutralen Zone schafften es die Kurse in den letzten Woche noch nicht einmal mehr, die Rangegrenzen zu testen. Stattdessen engte sich der Spielraum weiter ein. In diesem Umfeld kommt es heute zu Käufen, mit denen sich der Kurs der oberen Rangegrenze annähert.

In diesem Umfeld gibt es leider eine ganze Reihe von Szenarien, wie es mit der Puma-Aktie kurz- und mittelfristig weitergehen könnte. Übergeordnet könnte man oberhalb von 64,85 EUR einen bullischen Ausbruch favorisieren, schließlich war die Aktie bis in den September hinein in einem Aufwärtstrend unterwegs. Die auch mittelfristigen Risiken würden unterhalb von 64,85 EUR jedoch wieder zunehmen.

Zwischen ca. 72 und 64,85 EUR ist kurzfristig weiterhin ein Pendeln des Kurses wahrscheinlich. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass die Range noch einige Wochen oder gar Monate anhalten kann. Kurzfristig scheint also Rangetrading angesagt zu sein, wobei der untere Support mit Blick auf das übergeordnete Chartbild etwas interessanter sein dürfte.

