Puma: Analysehaus RBC stuft auf „Sector Perform“ hoch – Aktie holt sich neues Allzeithoch

Die Papiere des Sportartikelherstellers Puma konnten heute ein neues Allzeithoch erklimmen, nachdem der Kurs bereits in der letzten Woche einen charttechnischen Ausbruch hingelegt hat und die 21-Tage-Trendlinie die 50-Tage-Linie nach oben durchbrochen hatte. Was ist passiert?

Das Analysehaus RBC hat Puma von „Underperform“ auf „Sector Perform“ hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 70 Euro angehoben. Geführt von einem starken Management habe der Adidas-Konkurrent seine Marke neu aufgestellt sowie die Produkte und Entwicklung dieser verbessert, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei der Sportartikelhersteller dabei, seine Lieferketten zu digitalisieren. Dies werde die Wertschöpfung in der Zukunft fördern.

Zudem wurde vor kurzem verkündet, dass Puma ab 1. Juli neuer Ausrüster des Deutschen Handballbundes wird. Die Kooperation ist auf mehrere Jahre ausgelegt. Die Vertragslaufzeit sowie finanzielle Details wollte Puma nicht kommunizieren. Alle Handball-Nationalmannschaften, egal ob Halle oder Beachhandball, sowie alle Trainer, Schiedsrichter und andere Betreuer werden mit Kleidung von Puma ausgestattet. Die Kooperation mit dem vorherigen Ausrüster Kempa läuft aus.

Mit den olympischen Sommerspielen in Tokio steht das erste medienwirksame Event an, sollte sich die Nationalmannschaft qualifizieren.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: 2p2pla/shutterstock.com

