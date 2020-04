Puma braucht zusätzlichen Konsortialkredit mit KfW-Hilfe

München (Reuters) - Der fränkische Sportartikelkonzern Puma will angesichts wegbrechender Umsätze auf zusätzliche Kredite mit Unterstützung der Staatsbank KfW zurückgreifen.

"Dazu arbeiten wir mit unserem Bankkonsortium zusammen, das uns zusätzliche Finanzierung bereitstellt", teilte Puma am Freitag mit. "Dieses Konsortium greift wiederum in der jetzigen Marktsituation auf die KfW zurück, um mehr Liquidität bereitstellen zu können." Nach dem "Sonderprogramm Konsortialfinanzierungen" für größere Unternehmen übernimmt die Frankfurter Förderbank in der Corona-Krise bis zu 50 Prozent der Kreditsumme und bis zu 80 Prozent des Risikos, für den Rest tun sich mehrere Banken zusammen." Es geht hier um Liquidität zu marktüblichen Finanzierungskonditionen", betonte Puma.