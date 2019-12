Puma: Chance auf Jahresendrallye

In den letzten Jahren hat der Hype um Sportartikelhersteller extrem zugenommen, Adidas, Nike und Puma verzeichnen seit Anfang 2015 enorme Kurszuwächse. Letzteres Wertpapier konnte seit Anfang 2015 und einem Kursstand von 14,10 Euro auf ein Verlaufshoch von 73,90 Euro bis Oktober dieses Jahres zulegen und hat damit seinen Wert mehr als verfünffacht. Nachdem Puma in 2018 schließlich über den langfristigen Aufwärtstrend springen konnte, beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung noch einmal bis zum projizierten Kursziel um das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 69,10 Euro. Dort pausiert der Wert nun seit einigen Monaten und konsolidiert seitwärts aus. Dabei sorgt das runde Kursniveau um 66,00 Euro immer wieder für auffällige Kaufbereitschaft unter Marktteilnehmern und wird aufs Äußerste verteidigt. Sollte die Begeisterung für Sportartikel auch im nächsten Jahr ungebrochen bleiben, ließe sich hieraus noch weiteres Kurspotenzial auf kurz- sowie mittelfristiger Basis ableiten.

Abwärtstrend im Fokus!

Auf kurzfristiger Basis ergeben sich durch den Ausbruchsversuch vom Montag über den kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit den Oktoberhochs durchaus vielversprechende Handelsansätze, oberhalb der Marke von 69,00 Euro könnte das Wertpapier von Puma weiter in den Bereich der Novemberhochs von 70,55 Euro zulegen. Mittelfristig würde dann das Jahreshoch bei 73,90 Euro in den Fokus rücken und zu Beginn des neuen Jahres eine solide Rendite von 100 Prozent ermöglichen. Hierzu müsste man auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC31PC zurückgreifen. Eine Verlustbegrenzung gemessen am Basiswert sollte das Niveau von vor erst 67,70 Euro allerdings nicht überschreiten. Ein Rückfall unter dieser Marke würde nämlich weitere Abgaben in Richtung 67,00 Euro forcieren, darunter auf die einsatzbeliebte Unterstützung von glatt 66,00 Euro. Wehe aber, Puma fällt darunter zurück! In diesem Fall müsste die bullische Ausgangslage zurückgenommen werden, Abgaben zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 62,08 Euro wären erste Folgeauswirkungen. Mittelfristig könnte es sogar auf 60,00 Euro und vielleicht noch die Unterstützung aus April/Mai um 48,50 Euro weiter abwärts gehen.

Puma (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 69,00 // 69,40 // 70,55 // 71,30 // 72,30 // 72,95 Euro Unterstützungen: 68,00 // 67,40 // 66,75 // 66,00 // 63,75 // 62,08 Euro

Fazit

Gelingt es Marktteilnehmern in den nächsten Handelstagen das runde Niveau von 69,00 Euro in der Puma-Aktie nachhaltig zu überwinden, werden direkte Kursgewinne an die Novemberhochs bei 70,55 Euro freigesetzt, darüber könnte es sogar zurück zu den Jahreshochs bei 73,90 Euro weiter rauf gehen. Der weitere Werdegang wird sich anschließend in diesem Bereich entscheiden müssen, bis dahin aber kann ein Long-Investment beispielsweise über das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC31PC eine Renditechance von glatt 100 Prozent einbringen. Besagte Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vor erst 67,70 Euro allerdings nicht übersteigen, hieraus ergibt sich ein Ausstiegskurs im Schein von 0,28 Euro. Als projiziertes Ziel des Zertifikats wurde das Niveau von 0,90 Euro berechnet.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC31PC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,41 - 0,43 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 65,3076 Euro Basiswert: Puma KO-Schwelle: 65,3076 Euro akt. Kurs Basiswert: 68,85 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 0,90 Euro Hebel: 16,0 Kurschance: + 100 Prozent Börse Fankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.