Puma SE: Einstiegsgelegenheit nach Abverkauf – Vorstand greift zu

Trotz großer Herausforderungen mit neuem Rekord

COVID-19-Pandemie, Lieferkettenprobleme, Preisanstiege bei Produktionsmaterialien und jetzt eine drohende wirtschaftliche Abkühlung aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Bisher hat der Sportartikelhersteller PUMA die Herausforderungen meistern können. 2021 war für die Traditionsmarke ein exzellentes Geschäftsjahr. Erstmalig in der Unternehmensgeschichte wurde die Umsatzmarke von 6 Mrd. Euro überschritten. Auf Euro-Basis stieg der Umsatz um 30,0 % auf 6,805 Mrd. Euro. Das margenstarke Direct-to-Consumer-Geschäft blieb mit 25,3 % weiterhin auf hohem Niveau. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 166,3 % auf 557,1 Mio. Euro und lag damit oberhalb der Prognose. Diese wurde bereits unterjährig nach oben auf die Spanne zwischen 450 Mio. und 500 Mio. Euro angepasst. Große Events wie die Olympischen Spiele in Tokio und die nachgeholte UEFA Euro 2020 halfen dem Unternehmen, die Markenbekanntheit weiter zu steigern. Mit neuen Produkten machte das Unternehmen einen großen Schritt, um sich als Running-Marke zu etablieren. Zudem rief das Unternehmen die Plattform SHE MOVES US ins Leben, um ein marktführendes Produktangebot für Frauen zu entwickeln. Mit dem RE:SUEDE-Experiment geht PUMA einen ersten Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft. Eine experimentelle Version des erfolgreichen Sneakers SUEDE soll darauf geprüft werden, ob es möglich ist, den Schuh biologisch abbaubar zu machen.

Insider nutzt zum wiederholten Male einen Kurseinbruch zum Einstieg

Den operativen Betrieb in Russland hat das Unternehmen mittlerweile „vorübergehend eingestellt“. Mehr als 90 Läden bleiben geschlossen. Zudem drücken Sorgen in China. Dort wenden sich die Verbraucher zunehmend heimischen Marken zu, während sich das chinesische Wirtschaftswachstum auf das niedrigste Niveau seit 30 Jahren abschwächen soll. Der Vorstandsvorsitzende Bjørn Gulden bleibt jedoch optimistisch. Er nutzte am Montag, dem 7. März 2022, den Abverkauf am deutschen Aktienmarkt und deckte sich mit Aktien des Sportartikelherstellers im Wert von 511.910,94 Euro zu einem Kurs von 63,99 Euro ein. Er hatte bereits zu Beginn der Corona-Pandemie, am 11. März 2020 und 13. März 2020, zwei Tranchen in ähnlicher Größenordnung gekauft. Dies könnte sich schon bald auszahlen. Für das kommende Jahr soll der Umsatz währungsbereinigt um mindestens 10 % wachsen. Das operative Ergebnis (EBIT) soll in gleichem Maße auf von 600 Mio. bis 700 Mio. Euro zulegen. Das Ziel einer EBIT-Marge von 10 % wird damit noch nicht erreicht. Im Jahr 2023 soll dieses dann erreicht werden.

Übertriebener Kurssturz angesichts der mittelfristigen Aussichten

Durch die Erweiterung des DAX von 30 auf 40 Mitglieder war die PUMA-Aktie im September vergangenen Jahres in die höchste deutsche Börsen-Liga aufgestiegen. Jetzt muss der DAX-Neuling beweisen, dass er auch die aktuellen Herausforderungen meistern und verloren gegangenes Terrain auf dem wichtigen chinesischen Markt zurückgewinnen kann. Die Bewertung ist nach dem Kursrückgang mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr von 25 wieder attraktiv. Mittelfristig sind die Aussichten gut: Laut der Beratungsgesellschaft McKinsey soll der globale Sportartikelmarkt bis 2025 um 8 % bis 10 % pro Jahr auf 400 Mrd. US-Dollar wachsen. PUMA sollte sich angesichts der Nachfrage im DAX behaupten können. Die Aktie kann sich aus dem überverkauften Bereich lösen. Dies bietet eine Einstiegsgelegenheit.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf die Puma SE

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Puma SE stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 37,5408 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 37,5408 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Puma SE hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Stand: 11.03.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion