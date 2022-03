PUMA und Modibodi® stellen Unterwäschekollektion für Damen vor

Das Sportunternehmen PUMA und das weltweit führende Unternehmen für auslaufsichere Bekleidung Modibodi® sind eine Partnerschaft eingegangen, um eine Kollektion für auslaufsichere Periodenunterwäsche und Sportbekleidung auf den Markt zu bringen, damit Frauen sich während ihrer Periode weiterhin wohlfühlen und Sport treiben können, während sich die Produkte zugleich positiv auf die Umwelt auswirken.

PUMA teilt die Auffassung von Modibodi, dass jede Person, die trainieren oder Sport treiben möchte, die Möglichkeit haben muss, aktiv bleiben und dabei Spaß haben zu können. Dies treibt die Motivation von PUMA und Modibodi zur exklusiven globalen Partnerschaft an, die sich hinter der Plattform „She Moves Us“ verbirgt.

„Sogar noch im 21.Jahrhundert halten Periode und Ausfluss Frauen davon ab, Sport zu treiben. Studien haben gezeigt, dass die Beteiligung von Mädchen an sportlichen Aktivitäten von 69% (im Alter 11-12) auf 45% (im Alter 13-15) fällt.* Zudem kann das Einwegplastik von Wegwerfartikeln die Umwelt viele hundert Jahre weiter verschmutzen“, sagte Erin Longin, Global Director Run/Train bei PUMA. „Als globale Marke fanden wir es wichtig, unseren Beitrag zur Lösung dieses Problems zu leisten. Die Zusammenarbeit zwischen PUMA und Modibodi ermöglicht Frauen, aktiv zu bleiben, ohne sich dabei über Ausflüsse Gedanken zu machen, während zugleich ihre monatliche Abfallmenge von Periodenprodukten gesenkt wird.“

Wegwerfwaren verschmutzen die Umwelt und sind auf lange Sicht teurer als ihre wiederverwendbaren, nachhaltigen Gegenprodukte. Die Kollektion PUMA x Modibodi wurde entwickelt, um eine Wiederverwendung zu ermöglichen, und macht den Bedarf an Wegwerfbinden, -einlagen und -tampons überflüssig. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass Frauen sich wohl fühlen, keinen unangenehmen Gerüchen ausgesetzt sind und vor jeder Auslaufart (nicht nur der Periode) geschützt sind. Die eigens entwickelte Modifier Technology™ von Modibodi macht all dies möglich - durch ihre weiche Deckschicht, die aus Merinowolle hergestellt ist und Feuchtigkeit und Schweiß aufnimmt, eine schnell trocknende absorbierende Mikrofaser-Zwischenschicht, die Flüssigkeiten und Gerüche wegschließt, und einen zusätzlichen wasserdichten Schutz in der untersten Lage.

„Keine Frau sollte am Spielfeldrand ihres Lebens sitzen, da sie ihre Tage hat oder unter Blasenschwäche leidet“, sagte Kristy Chong, CEO und Gründerin, Modibodi. „Wir freuen uns sehr, diese Kollektion mit PUMA auf den Markt zu bringen und gemeinsam das Menstruationsthema zu normalisieren sowie das Stigma zu bekämpfen, dass Frauen während ihrer Periode, oder wenn sie anderen Formen von lebensbedingten Auslaufproblematiken ausgesetzt sind, nicht aktiv sein können.“

Im Rahmen der Markteinführung werden PUMA und Modibodi mit dem ‚She Moves Us‘-Wohltätigkeitspartner von PUMA Women Win zusammenarbeiten, um ein 5er-Slip-Pack an 500 bedürftige Mädchen und Frauen zu spenden. Dieses 5er-Pack reicht für den monatlichen Zyklus einer Person und wird bis zu vier Jahre halten. Das ermöglicht der Person, selbstbewusst am Sport und Leben teilzuhaben, ohne das Auslaufthemen des Alltags dies verhindern.

Die erste PUMA x Modibodi Sportbekleidungskollektion wird im Mai 2022 in ausgewählten Stores und online unter puma.com und modibodi.com erhältlich sein.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Bekleidung und Accessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren hat PUMA Sport und Kultur vorangetrieben, indem es schnelle Produkte für die weltweit schnellsten Athleten geschaffen hat. PUMA bietet leistungsfähige und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in den Kategorien Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um sportlichen Einfluss auf die Straßenkultur und Modewelt zu nehmen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach, Deutschland.

MODIBODI

Modibodi® wurde 2013 gegründet und ist Australiens erste auslaufsichere Bekleidungsmarke. Sie entwirft Unterwäsche, Bademode, Sportbekleidung, wiederverwendbare Windeln, Umstands- und Wochenbettkleidung, um Einweg-Hygieneprodukte zu ersetzen und eine nachhaltige Lösung für den Umgang mit Menstruation, Inkontinenz, Ausfluss, Muttermilch und Schweiß zu bieten. Modibodi ist warmherzig, authentisch und menschlich. Wir helfen Menschen, die sich mit unterschiedlichen Auslaufszenarien auseinandersetzen müssen, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Wir sprechen Klartext und brechen dabei Tabus. Wir fühlen uns wohl in unserer Haut und es ist uns nicht peinlich, über Auslaufprobleme zu sprechen - denn sie sind Teil unseres Lebens. Wir bieten eine Reihe von Produkten und Größen in unseren drei Marken: Modibodi®, Modibodi RED für Tweens und Teens und Modibodi Men für den Umgang mit Inkontinenz, Schweiß und Wundreibung. Unsere auslaufsicheren Produkte von Modibodi sind wissenschaftlich getestet und haben sich beim Aufsaugen von Flüssigkeiten, der Bekämpfung von Gerüchen und bei der Trockenhaltung bewährt. Die patentierte Technologie der Marke macht es möglich: Sie gibt Ihnen ein Gefühl von Wohlbefinden und Selbstbewusstsein und reduziert die Auswirkungen auf die Umwelt. Modibodi setzt sich für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ein, indem es dazu beiträgt, die Periodenarmut zu beenden und Gespräche über Perioden und Ausflüsse durch Bildung und Unterstützung von bedürftigen Menschen weltweit zu normalisieren. Bis dato hat Modibodi bereits Millionen von Kleidungsstücken weltweit verkauft und dabei Milliarden von Einweg-Hygieneprodukten wie Binden, Einlagen und Tampons vor der Mülldeponie gerettet.

Die Welt zu verändern, sollte so einfach sein wie das Wechseln von Unterwäsche. Ein abfallfreier, auslaufsicherer und sorgloser Schutz.

