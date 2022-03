PUMA verlängert die Partnerschaft mit der W Series und verpflichtet Emma Kimiläinen für die Saison 2022

Das Sportunternehmen PUMA hat seine Partnerschaft mit der W Series, der internationalen Rennsportmeisterschaft für Frauen, verlängert und die finnische Pilotin Emma Kimiläinen für das PUMA W Series Team 2022 verpflichtet.

Im Jahr 2021 fertigte PUMA Motorsport erstmals Rennbekleidung speziell für Rennfahrerinnen an. Als Teil seiner Frauenplattform „She Moves Us“ wird PUMA auch in der dritten Saison der W Series auf der Rennstrecke maßgeschneiderte Rennbekleidung liefern. PUMA als Partner einiger der erfolgreichsten Namen im Motorsport liefert seit der ersten Saison 2019 hoch funktionale, flammhemmende Rennbekleidung für die Fahrerinnen der W Series.

Emma Kimiläinen hat in ihren zwei Saisons mit der W Series zwei Rennen gewonnen. Ihr Sieg im belgischen Spa-Francorchamps im vergangenen August war der Beginn einer Folge von vier Podiumsplätzen, die die 32-Jährige am Ende der Saison mit dem dritten Platz in der Meisterschaft abschloss.

„Ich bin sehr stolz darauf, dieses Jahr für das PUMA W Series Team zu fahren. Mit der „She Moves Us“-Kampagne passen unsere Marke und unsere Werte perfekt zusammen. Als Spitzensportlerin und Mutter hoffe ich, Mädchen und Frauen, die ihre Träume im Sport verfolgen, zu inspirieren“, so Emma Kimiläinen.

Sie wird nun versuchen, ihre hervorragende Form in die Saison 2022 der W Series mitzunehmen, die Rahmenrennen bei acht Formel-1-Grand-Prix-Wochenenden umfasst und im Mai in Miami, USA, beginnt. Das PUMA W Series Team belegte im letzten Jahr in der ersten Team-Meisterschaft den sechsten Platz. Emmas Teamkollegin wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

„Die W Series ist zu einer der wichtigsten Säulen unserer Frauenkampagne ‚She Moves Us‘ geworden. Unsere Kampagne feiert Frauen, die Kultur und Sport voranbringen und Menschen auf der ganzen Welt inspirieren“, sagte James Clark, Head of Sports Marketing Motorsport & Operations von PUMA.

Mit der Kampagne „She Moves Us“ will PUMA Mädchen und junge Frauen durch Erfahrungsaustausch und gemeinsame Bemühungen befähigen, um so die Rechte von Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt zu stärken.

„Genau wie wir ist PUMA entschlossen, alles zu tun, damit unsere Fahrerinnen ihr Talent auf der größten Bühne des Motorsports zeigen können. Die Fahrerinnen der W Series werden erneut mit Rennbekleidung ausgestattet, die exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, damit sie sich im Auto wohl fühlen und ihr Bestes geben können“, erklärte Catherine Bond Muir, Chief Executive Officer der W Series.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Bekleidung und Accessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70 Jahren hat PUMA Sport und Kultur vorangetrieben, indem es schnelle Produkte für die weltweit schnellsten Athleten geschaffen hat. PUMA bietet leistungsfähige und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in den Kategorien Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um sportlichen Einfluss auf die Straßenkultur und Modewelt zu nehmen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach, Deutschland.

