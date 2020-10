Put auf Volkswagen: 35 Prozent Chance

Der deutsche Autoriese Volkswagen kämpft an mehreren Fronten gegen Entwicklungen, die sich negativ auf den Aktienkurs auswirken. Neben der Absatzschwäche durch die Coronakrise plagen VW auch der Umstieg in das Elektro-Zeitalter und der Trend zur Sharing Mobility. Es ist möglich, dass Corona noch länger ein Tema bleibt, als prognostiziert. Aktuell ist die Gesellschaft in vielen Ländern einem 2. Lock-Down näher als der Bewältigung der Pandemie durch einen wirksamen Impfstoff. Weiters sind die Wolfsburger quasi davon abhängig, dass vor allem die Elektro-Modelle ID.3 und ID.4 erfolgreich vom Markt aufgenommen werden. Die oben Genannten Herausforderungen lassen wenig Spielraum zu, den Trend zu Sharing Mobility Konzepten mit ausreichend finanziellen Mitteln zu dotieren. Studien zeigen, dass Mobilitätsdienstleistungen im urbanen Umfeld Wachstumsfelder der Zukunft sind und weniger die Produktion von Kraftfahrzeugen.

.

Zum Chart

.

Der Widerstand bei 148,52 Euro scheint für den Aktienkurs von VW schwer zu überwinden zu sein. Am 14. September 20 drehte der Verlauf ein 3. Mal nach unten und bildet eine Konsolidierung aus, die am gestrigen Handelstag mit einem Tagesverlust von 2,62 % ihre Fortsetzung fand. Der gestrige Verlust ist vor allem auf die Enttäuschung der Marktteilnehmer zurückzuführen, dass die Dividende nicht erhöht, sondern die Auszahlung bei 2 Milliarden Euro konstant gehalten wurde. Der Kurs hat durchaus weiteren Spielraum nach unten bis zum Support bei 124,58 Euro. Diese Marktlage kann mit einem Put-Optionsschein mit entsprechendem Hebel ausgenützt werden. Der effektive Hebel Omega des ausgewählten Put-Optionsscheins beträgt aktuell - 4,18. Der ausgewählte Put (Basispreis 138 US-Dollar) mit der WKN JC1LRA weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 29 % auf. Hier erwarten die Marktakteure weiter durchschnittliche Kursbewegungen im Basiswert Volkswagen.

Volkswagen VZ. (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 135,28 // 148,52 Euro Unterstützungen: 124,58 // 115,19 Euro

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer fallenden Volkswagen-Aktie bis auf 122,58 Euro ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN JC1LRA) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 29 % und dem Ziel bei 122,58 Euro (1,63 Euro beim Optionsschein) bis zum 01.11.2020 ist eine Rendite von rund 35% zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 135,08 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 32 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,08 zu 1, wenn bei 135,08 Euro (0,82 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für fallende Kurse WKN: JC1LRA Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 1,21 - 1,23 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 138 Euro Basiswert: Volkswagen VZ. akt. Kurs Basiswert: 134,31 Euro Laufzeit: 18.12.2020 Kursziel: 1,63 Euro Omega: -4,18 Kurschance: + 35 Prozent Quelle: JP Morgan

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.