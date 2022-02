Putin bewegt die Wall Street - und Intel | Marriott | Ciena | Virgin Galactic

Replaced by the video

Putin macht die Kurse an der Wall Street. Die Meldungen eines Teil-Truppen-Abzugs von der Grenze zur Ukraine facht die Wall Street an und überschattet Gott sei Dank die heißen Erzeugerpreise, die im abgelaufenen Monat wesentlich stärker gestiegen sind, als man erwartet hatte. Und das müssen sich Börsianer immer wieder vor Augen halten: Solange geldpolitisch Unsicherheit herrscht und die Notenbank nicht wirklich klarstellt, was in Zukunft passieren wird, ist und bleibt der Aktienmarkt gedeckelt. Es wird zwar immer wieder Rallyes geben, vielleicht bis auf 4.650 Punkte im S&P, aber ohne die Klarheit werden es die Bullen schwer haben und das zeigt auch eine Umfrage der Bank of America.

0:00 - Intro

0:25 - Putin bewegt die Wall Street

2:45 - Öl-Aktien sind die größten Verlierer

4:02 - Erzeugerpreise höher als erwartet

5:08 - Klarheit bei der Geldpolitik

7:50 - Stimmung bei Fondsmanagern eingetrübt

8:35 - Das dürfte den Markt beflügeln

10:13 - Technologie-Sektor untergewichtet

12:38 - Avis Budget, Marriott International

14:35 - Aufpassen bei Airbnb

15:28 - LVMH erhöht Preise

16:14 - Intel, Ciena, Virgin Galactic

18:40 - Cloudflare, Walmart

