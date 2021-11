Putin erwartet stärkstes Wirtschaftswachstum in Russland seit 2008

Moskau (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin sieht die Entwicklung der heimischen Wirtschaft optimistisch.

Das Bruttoinlandsprodukt werde im laufenden Jahr um 4,7 Prozent steigen und damit so stark wie seit 13 Jahren nicht mehr, sagte Putin am Freitag. Dies sei zwar nicht das höchste Wachstum in der Region, aber auch nicht das niedrigste. "Das ist ein recht gutes Ergebnis für unsere Wirtschaft", betonte Putin. Er gab sich damit zuversichtlicher als das Wirtschaftsministerium, das derzeit nur ein Wachstum von 4,2 Prozent erwartet. Die Zentralbank des Landes rechnet mit einer Erholung der Konjunktur in einer Spanne von 4,0 bis 4,5 Prozent.

Im Corona-Jahr 2020 schrumpfte die russische Wirtschaft um drei Prozent. Dies war zwar der stärkste Einbruch seit rund elf Jahren. In vielen Industriestaaten musste die Wirtschaft der Virus-Pandemie allerdings noch stärker Tribut zollen. Zudem hat die russische Wirtschaft ihr Vorkrisenniveau schon wieder erreicht. Deutschland könnte dies nach Ansicht der Wirtschaftsweisen Anfang 2022 schaffen. Die deutsche Wirtschaft war 2020 um 4,9 Prozent geschrumpft und dürfte nach Einschätzung der meisten Fachleute wegen der anhaltenden Lieferengpässe in diesem Jahr nur um knapp drei Prozent zulegen.