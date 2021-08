Putin genehmigt vor Duma-Wahl Zahlungen an Staatsdiener

Moskau (Reuters) - Gut zwei Wochen vor der Duma-Wahl hat Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag Zahlungen an Staatsdiener autorisiert und damit den Vorwurf der versuchten Wahlbeeinflussung auf sich gezogen.

Die Einmalzahlungen in Höhe von 15.000 Rubel (etwa 173 Euro) sollen im September unter anderem an Feuerwehrleute, Staatsanwälte und Soldaten geleistet werden. Dies geht aus Erlassen Putins auf der Website des Präsidialamts hervor. Demnach sollen die Zahlungen die sozialen Bedürfnisse der Empfänger absichern. Der Politik-Experte Kirill Rogow sagte dem Sender Echo Moskau, die Zahlungen seien faktisch gezielte Bestechungsversuche bei wichtigen Wählergruppen. Das Präsidialamt weist jede Verbindung zur Wahl zurück.

Putin hatte im vergangenen Monat ähnliche Zahlungen an Rentner angekündigt. Viele von ihnen leiden unter steigenden Lebensmittelpreisen und einer Inflation von 6,5 Prozent. In Russland wird ab dem 17. September ein neues Parlament gewählt. Umfragen zufolge dürfte die Putin-treue Partei Einiges Russland erneut die Mehrheit erzielen. Das heute 68-jährige Staatsoberhaupt ist seit 1999 entweder als Präsident oder Ministerpräsident an der Macht. Mehrere Gruppen wurden von den Wahlen ausgeschlossen, darunter Verbündete des inhaftierten Kreml-Kitikers Alexej Nawalny. Sie wurden als extremistisch eingestuft.