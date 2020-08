Putin-Kritiker Nawalny darf nach Deutschland ausgeflogen werden

Moskau (Reuters) - Der schwer kranke russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny darf nach Deutschland ausgeflogen werden.

Dies teilte ein Arzt am behandelnden Krankenhaus am Freitag mit. Zuvor hatten Mediziner im sibirischen Omsk noch erklärt, der 44-Jährige sei nicht transportfähig. Die Organisation "Cinema for Peace" hat ein Rettungsflugzeug mit deutschen Ärzten organisiert, das am Vormittag in Omsk landete. Nawalny war mit Vergiftungssymptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er gehört zu den prominentesten Kritikern von Präsident Wladimir Putin. In den vergangenen Jahren hatte er beständig Korruption angeprangert und war als Organisator von Protesten gegen die Regierung wiederholt in Haft. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron boten eine Behandlung in ihren Ländern an.