Putin nimmt an G20-Gipfel nur virtuell teil

Moskau (Reuters) - Russlands Präsident Wladimir Putin wird wegen der Coronavirus-Pandemie nicht persönlich am anstehenden G20-Gipfel in Italien teilnehmen.

Stattdessen werde Putin per Video zu dem Treffen zugeschaltet, teilte das Präsidialamt in Moskau am Dienstag mit. Putin habe dem amtierenden G20-Vorsitzenden, Italiens Ministerpräsident Mario Draghi, seine Entscheidung in einem Telefonat mitgeteilt. Die russische Nachrichtenagentur RIA zitierte Kreml-Sprecher Dmitry Peskow mit der Aussage, die Entscheidung des Präsidenten sei ausschließlich durch die Pandemie begründet. Die Pandemie hat sich in Russland zuletzt wieder verschärft. Allerdings sind auch die Beziehungen zwischen dem Riesenreich und dem Westen auf einem Tiefpunkt. Erst am Montag hatte Russland seine Vertretung bei der Nato geschlossen. Der G20-Gipfel tagt am 30. und 31. Oktober in Rom.