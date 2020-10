Putin schlägt Verlängerung von Neuem Start-Vertrag ohne Bedingung vor

Moskau (Reuters) - Russland schlägt eine bedingungslose Verlängerung des im Februar auslaufenden Neuen Start-Vertrags mit den USA zur Atomwaffenkontrolle um mindestens ein Jahr vor.

Das Abkommen habe bislang gut funktioniert, sagte Präsident Wladimir Putin am Freitag bei einem Treffen mit dem nationalen Sicherheitsrat in Moskau. Es wäre "äußerst bedauerlich", wenn er nicht mehr wirksam wäre. Er schlage daher vor, den gegenwärtigen Vertrag ohne jede Vorbedingung für mindestens ein Jahr zu verlängern, so dass ernsthafte Verhandlungen über alle Probleme geführt werden könnten, sagte Putin. Läuft der Vertrag aus, fallen alle Beschränkungen für den Einsatz strategischer Atomwaffen. Einem Wettrüsten zwischen USA und Russland stünde nichts mehr im Wege.

Die beiden Staaten sind trotz mehrmonatiger Gespräche uneins über eine Verlängerung des Abkommens. Die USA haben zudem vorgeschlagen, China in den Vertrag mit aufzunehmen.

Der sogenannte Neue Start-Vertrag (Strategic Arms Reduction Treaty) wurde 2010 unterzeichnet und ist das letzte große Abkommen zwischen USA und Russland zur Kontrolle ihrer Atomwaffen. Er begrenzt die Zahl der stationierten strategischen Atomsprengköpfe auf je 1550 und die Zahl der Trägersysteme auf je 800.