Putin-Sprecher nennt Nawalny-Unterstützer Hooligans

Moskau (Reuters) - Russlands Präsident Wladimir Putin lehnt jeden Dialog mit den Anhängern des inhaftierten Regierungskritikers Alexej Nawalny ab.

"Es kann kein Gespräch mit Hooligans und Provokateuren geben", sagte sein Sprecher Dmitri Peskow am Montag bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Am Sonntag hatten Anhänger Nawalnys in Moskau und Dutzenden Städten im ganzen Land die Freilassung des Putin-Kritikers Nawalny gefordert. Nach Schätzungen der Beobachtergruppe OVD-Info wurden über 5300 Demonstranten festgenommen. Nawalnys Frau Julia wurde für die Teilnahme an den Protesten mit einer Geldstrafe von 20.000 Rubel (219 Euro) belegt.Die Staatsanwaltschaft unterstützte derweil einen Antrag der Gefängnisbehörde, die Bewährungsstrafe von Nawalny in eine Gefängnisstrafe umzuwandeln.

Nawalny war bei seiner Rückkehr nach Moskau am 17. Januar festgenommen und einen Tag später zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Als Grund nannte das Gericht einen Verstoß gegen Bewährungsauflagen. Der Regierungskritiker war im August in Russland mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet worden und hatte sich monatelang zur Behandlung in Deutschland aufgehalten. Er macht Putin persönlich für den Anschlag verantwortlich. Die Regierung in Moskau weist jede Beteiligung von sich.

Nawalny wurde für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Der Regimekritiker gehört ebenso wie die Weltgesundheitsorganisation und die Klimaschützerin Greta Thunberg zu zahlreichen Nominierten, die norwegische Abgeordnete vorschlagen haben. Der Preisträger wird im Oktober bekanntgegeben.