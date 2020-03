Putin und Merkel beraten über Lage im syrischen Idlib

Moskau/Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin haben am Dienstag über die Lage in der umkämpften syrischen Region Idlib gesprochen.

Ein Regierungssprecher in Berlin bestätigte das Telefonat, ohne Details zu nennen. Nach Angaben der russischen Agentur RIA sei es dabei um die Lage in Syrien gegangen. Beide hätten die Hoffnung geäußert, dass ein Treffen von Putin mit Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag eine Lösung bringen könne.

In Idlib sind russische und syrische Truppen gegen die dortigen Milizen vorgerückt, die von der Türkei unterstützt werden. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht Richtung Türkei. Erdogan hat deshalb die Grenzen zur EU geöffnet. Sein Land hat bereits etwa 3,7 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, dass sein Land den Kampf gegen "Terroristen" in Idlib nicht stoppen werde, nur um Europas Flüchtlingsprobleme zu lösen. In Idlib harren von der Türkei unterstützte Widerstandsgruppen gegen Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad aus. Russland und die Regierung in Damaskus werfen der Türkei vor, dass sich darunter auch islamistische und terroristische Gruppen befinden.

Merkel telefonierte am Montagabend auch mit Erdogan. Die Kanzlerin hatte mehrfach ihre Bereitschaft zu einem Viertreffen mit ihm, Putin sowie dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erklärt, um die humanitäre Lage für die Menschen in Idlib zu verbessern. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt schlug am Dienstag eine internationale Schutzzone im Norden Syriens für die Flüchtlinge vor. Dies hatte zuvor auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gefordert.