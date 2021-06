Putin - USA setzen Dollar als Werkzeug in Wirtschaftskrieg ein

Sankt Petersburg (Reuters) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat den USA vorgeworfen, ihre Währung als Werkzeug in einem wirtschaftlichen und politischen Krieg einzusetzen.

Russland könne erwägen, Öl- und Gasgeschäfte künftig in anderen Währungen und in Euro abzuwickeln, sagte Putin am Freitag auf einem Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg. Es wäre ein harter Schlag für den Dollar, falls Russlands Ölfirmen die Währung nicht mehr nutzen würden, merkte Putin an. Moskau wolle das aber nicht tun.

US-Präsident Joe Biden nimmt im Unterschied zu seinem Amtsvorgänger Donald Trump in vielen Punkten eine harte Haltung gegenüber Russland ein. Belastet werden die Beziehungen beider Länder unter anderem durch den Ukraine-Konflikt sowie durch den Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny und dessen Inhaftierung. Zudem sorgte ein Interview Bidens für Aufregung, in welchem er Putin als "Killer" charakterisierte und auf eine mutmaßliche Einmischung Russlands in die US-Präsidentenwahl hinwies. Die russische Regierung hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Am 16. Juni soll es zu einem ersten Gipfeltreffen zwischen Putin und Biden in Genf kommen.